- El último trimestre del año traerá nuevas oportunidades para descansar.
- Octubre mantendrá una fecha habitual dentro del calendario nacional.
- Noviembre tendrá una particularidad que sumará un descanso adicional.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
Con el inicio del último trimestre del año, el calendario argentino vuelve a sumar algunas fechas de descanso después de un septiembre sin feriados nacionales. Octubre y noviembre de 2026 tendrán distintas jornadas especiales, con feriados que permitirán cortar con la rutina y, en algunos casos, extender el descanso durante varios días.
Octubre conservará la fecha tradicional de cada año, mientras que noviembre tendrá una particularidad dentro del calendario de 2026. Durante ese mes habrá dos oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, una situación que estará marcada por la incorporación de una fecha que no formaba parte del esquema habitual.
Estos son los feriados nacionales que habrá durante octubre y noviembre de 2026.
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Qué feriados tienen octubre y noviembre en 2026
El lunes 12 de octubre será el próximo feriado nacional y la fecha se debe a la conmemoración del Día de la Raza, una denominación que fue retomada este año tras una modificación del Gobierno. Al ubicarse al comienzo de la semana, la jornada permitirá extender el descanso durante tres días consecutivos, con un esquema que abarca desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.
Por otra parte, noviembre comenzará con un fin de semana largo excepcional debido a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. En este contexto, el Gobierno estableció el lunes 9 como feriado nacional, por lo que el descanso se extenderá desde el sábado 7 hasta el lunes 9. Será la primera visita de un pontífice tras la de Juan Pablo II, quien estuvo en Argentina en 1987.
Debido a la visita del papa León XIV, será feriado el lunes 9 de noviembre.
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Más adelante llegará el segundo fin de semana largo del mes, vinculado con el Día de la Soberanía Nacional. La fecha se conmemora cada 20 de noviembre, pero este año caerá viernes y será trasladada al lunes 23. De esta manera, habrá tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.