Este es el feriado más esperado de octubre: cuándo será el de noviembre en 2026 Estas son las fechas confirmadas de los próximos feriados y fines de semana largos de octubre y noviembre de 2026. Por Agregar C5N en









Estos son los feriados nacionales que habrá en octubre y noviembre de 2026. Pixabay

El último trimestre del año traerá nuevas oportunidades para descansar.

Octubre mantendrá una fecha habitual dentro del calendario nacional.

Noviembre tendrá una particularidad que sumará un descanso adicional.

El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Con el inicio del último trimestre del año, el calendario argentino vuelve a sumar algunas fechas de descanso después de un septiembre sin feriados nacionales. Octubre y noviembre de 2026 tendrán distintas jornadas especiales, con feriados que permitirán cortar con la rutina y, en algunos casos, extender el descanso durante varios días.

Octubre conservará la fecha tradicional de cada año, mientras que noviembre tendrá una particularidad dentro del calendario de 2026. Durante ese mes habrá dos oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, una situación que estará marcada por la incorporación de una fecha que no formaba parte del esquema habitual.

Estos son los feriados nacionales que habrá durante octubre y noviembre de 2026. Freepik Qué feriados tienen octubre y noviembre en 2026 El lunes 12 de octubre será el próximo feriado nacional y la fecha se debe a la conmemoración del Día de la Raza, una denominación que fue retomada este año tras una modificación del Gobierno. Al ubicarse al comienzo de la semana, la jornada permitirá extender el descanso durante tres días consecutivos, con un esquema que abarca desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Por otra parte, noviembre comenzará con un fin de semana largo excepcional debido a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. En este contexto, el Gobierno estableció el lunes 9 como feriado nacional, por lo que el descanso se extenderá desde el sábado 7 hasta el lunes 9. Será la primera visita de un pontífice tras la de Juan Pablo II, quien estuvo en Argentina en 1987.

Debido a la visita del papa León XIV, será feriado el lunes 9 de noviembre. CNN Más adelante llegará el segundo fin de semana largo del mes, vinculado con el Día de la Soberanía Nacional. La fecha se conmemora cada 20 de noviembre, pero este año caerá viernes y será trasladada al lunes 23. De esta manera, habrá tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.