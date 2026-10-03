3 de octubre de 2026 Inicio
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Feriado nacional confirmado en octubre 2026: ¿es fin de semana largo?

La próxima jornada inhábil del año ya tiene fecha confirmada y será una nueva oportunidad para hacer una pausa en la rutina.

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Así será el feriado nacional de octubre 22026.

Así será el feriado nacional de octubre 22026.

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  • Octubre tendrá una nueva fecha de descanso para los trabajadores argentinos.
  • El próximo feriado nacional tendrá una denominación que volvió a cambiar.
  • La fecha integra el grupo de feriados trasladables.
  • Su ubicación en el calendario de este año será clave para definir cómo quedará el descanso.

Después de un septiembre que no tuvo feriados nacionales, octubre traerá una nueva fecha de descanso para el calendario argentino. El próximo feriado permitirá cortar con la rutina y sumar un día libre para los trabajadores.

Los trabajadores de un sector tendrán otro feriado.
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La fecha también dará lugar a un nuevo fin de semana largo, por lo que muchos podrán contar con varios días consecutivos para descansar. Además de ser una oportunidad para hacer una pausa, el feriado puede servir para organizar una escapada, realizar actividades pendientes o simplemente disfrutar del tiempo libre.

Habrá feriado largo a nivel nacional en octubre de 2026.

Habrá feriado largo a nivel nacional en octubre de 2026.

Qué sucede con el feriado de octubre de 2026

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre y este año volverá a ser mencionado como el Día de la Raza. La denominación había sido reemplazada en 2010 por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Sin embargo, en 2026, el Gobierno retomó el nombre anterior para referirse a esta fecha, que también mantiene su vínculo con la reflexión sobre la historia y la diversidad étnica y cultural del país.

El 12 de octubre forma parte de los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399. Sin embargo, como este año la fecha cae lunes, no será necesario moverla a otro día y permitirá armar un fin de semana largo de tres días. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, una alternativa para quienes quieran aprovechar la fecha para hacer una escapada o disfrutar de unos días libres.

El feriado del lunes 12 de octubre se debe a la conmemoración del Día de la Raza.

El feriado del lunes 12 de octubre se debe a la conmemoración del Día de la Raza.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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