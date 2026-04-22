22 de abril de 2026 Inicio
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Amenaza de tiroteos en Argentina: hasta cuándo no se podrá usar mochila en las escuelas

Colegios de distintos puntos del país están en alerta tras recibir una serie de amenazas con pintadas en baños o mensajes que circularon en redes sobre posibles episodios de violencia. Algunas de las instituciones tomaron ciertas decisiones para prevenir el ingreso de elementos peligrosos.

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Algunas escuelas del país llevan adelante protocolos de seguridad. 

Algunas escuelas del país llevan adelante protocolos de seguridad. 

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A raíz de la aparición de pintadas con amenazas de tiroteos, cada vez más escuelas de distintas provincias adoptan la nueva modalidad de ingreso sin mochila como parte de un protocolo de seguridad. Esta medida de prevención evitaría el ingreso de elementos peligrosos a las instituciones.

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Ante esta situación desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza estableció un protocolo para evitar que los alumnos y alumnas ingresen con elementos peligrosos en los colegios: asistir sin mochila, únicamente con los útiles escolares en las manos como cuaderno de comunicado y cartuchera.

escuela pública colegio educación aula
Algunas escuelas mantienen la consigna policial en la entrada y otras piden a los estudiantes asistir sin mochila.

Algunas escuelas mantienen la consigna policial en la entrada y otras piden a los estudiantes asistir sin mochila.

Un claro ejemplo fue la NEP N° 1 de La Paz, quienes informaron que los estudiantes de estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º deben ingresar al establecimiento sin mochilas, a partir del lunes pasado y hasta nuevo aviso.

Desde la Dirección General de Escuelas comunicaron detalles sobre la medida: "No hay una generalización de ir con mochila o sin mochila. Si la escuela quiere acatar el protocolo, los estudiantes deberán asistir sin mochila, pero no sucede en todos los establecimientos educativos. Va a depender del directivo".

Algunas escuelas optaron por mantener la presencia policial en el ingreso y otras realizaron inspecciones en baños y otros espacios en común. Además de realizar charlas con personal docente y los alumnos sobre el debido uso de redes sociales y reglas de convivencia.

Alumnos sin mochila: crece la medida de seguridad en las escuelas

La medida, que ya se implementa en distintos países, comenzó a replicarse en Argentina, donde se registraron más de 200 episodios vinculados a este tipo de intimidaciones.

El fenómeno tomó mayor dimensión tras el crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante ingresó armado, asesinó a un compañero e hirió a otros. Tras el hecho, comenzaron a crecer las amenazas en distintos colegios.

En ese contexto, C5N mostró cómo se aplica la nueva modalidad: alumnos que ingresan a los establecimientos con bolsas transparentes en lugar de mochilas, permitiendo una inspección visual rápida del contenido.

La medida genera adhesión, aunque también refleja el clima de preocupación entre las familias. “Que sea lo mejor para los chicos. Como mamá tengo miedo, al igual que muchos papás. Así que acompaño la decisión del colegio. Ellos saben lo que es lo mejor para el bienestar de los chicos. Esperemos que no sea para rato”, expresó la madre de un alumno de un colegio de Ituzaingó.

En la misma línea, otro padre sostuvo: “Me parece lo más acorde por las cosas que están pasando. Uno piensa que esto es algo momentáneo, pero no sabemos lo que va a pasar. Los jóvenes están bastante confundidos con todo. Nosotros, que somos de otra generación, no haríamos estas cosas. Ahora hay como un juego que se fue de las manos y están pasando cosas graves. Es muy difícil dar con los autores. Esperemos que se termine”.

El temor también se hace sentir entre los propios estudiantes. “Nos tenemos que acostumbrar. Lamentablemente, es la que nos tocó. Me pone triste llegar a esto. Hay miedo entre los alumnos”, señaló otro padre.

La expansión de estas medidas refleja un cambio de época en la vida cotidiana de las escuelas, donde la seguridad comienza a ocupar un lugar central en la dinámica educativa.

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