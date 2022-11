Qué es la autoestima y cómo los mensajes de autoayuda pueden afectar nuestra vida

Es una idea que se va construyendo a lo largo del tiempo, es decir que no es lineal ni estática. Puede trabajarse y fortalecerse así como también verse afectada por ciertas situaciones.

La autoestima a lo largo de nuestra vida

La autoestima comienza a formarse en la infancia, se consolida en la adolescencia y se va complejizando a lo largo de la vida. Nuestro autoconcepto depende en parte del contexto: cómo fue nuestra historia de vida y crianza, con quiénes nos vinculamos, qué discursos y mandatos recibimos.

Si nuestras experiencias fueron en parte del todo positivas, se suele construir una autoestima saludable y equilibrada donde no te sentís ni más ni menos que el resto y donde podés lidiar mejor con el entorno y las frustraciones de la vida.

Por lo contrario, cuando nuestra autoestima es más endeble, generalmente se debe a exigencias y discursos de figuras cercanas que fomentan la autoexigencia y la idea de que no somos suficientes. Esto nos hace sentir que no cumplimos con los mandatos sociales generando una baja autoestima y niveles altos de disconformidad con nuestra propia persona.

Los mensajes de autoayuda pueden afectarnos

Últimamente, abundan los mensajes de autoayuda o amor propio: “querete”, “se positivo”, “aceptate tal cual sos”. Imperativos que se muestran como la clave de la felicidad, mantras que al repetirlo se hacen realidad.

Pero el problema de estas frases es que terminan siendo un mandato y una responsabilidad más, una exigencia extra con la cual cargar y cumplir.

Parecería que el problema es no amarnos suficiente, pero es más complejo que eso. No se trata solo de voluntad ni de ganas, los prejuicios y mandatos que se nos imponen no desaparecen como por arte de magia sólo por pregonar más amor propio. Y a veces este discurso puede ser contraproducente porque se necesita más que eso para sentirse bien,

Y una baja autoestima puede afectar nuestra salud mental aumentando el riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno como:

Trastornos de la conducta alimentaria

Depresiones

Fobia social

Prestemos atención a los mensajes que transmitimos y consumimos porque pueden afectar nuestra salud mental y también la de otras personas.

*Liza Murlender, psicóloga M.N. 70026