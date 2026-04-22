Frank Kudelka chocó contra una moto en Rosario y una mujer resultó herida: la explicación del DT El director técnico de Newell’s protagonizó un incidente en la esquina de Córdoba y Alsina. “Estoy bien, la moto me chocó a mí”, indicó. Mientras que la conductora de la moto fue trasladada a un sanatorio con heridas leves. Por + Seguir en







Frank Kudelka chocó contra una moto en Rosario. Redes sociales

El director técnico de Newell’s, Frank Darío Kudelka, protagonizó un fuerte choque en la esquina de Córdoba y Alsina en Rosario, Santa Fe, mientras circulaba en su camioneta. El impacto se dio contra una motocicleta y la conductora de la misma fue trasladada al sanatorio.

El choque se produjo durante la madrugada del miércoles y el técnico se encontraba solo en el vehículo al momento. Él mismo contó en detalle que todo se dio muy rápido, pero que no tiene heridas: “Estoy bien, la moto me chocó a mí”.

Según el relato, Kudelka avanzaba desde un emáforo y fue impactado por la parte derecha de la moto en la que viajaba una mujer junto con un hombre, el cual presentó un golpe en la muñeca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanFunes/status/2046888968575234479&partner=&hide_thread=false AHORA. "LA MOTO ME CHOCÓ A MI", le dice KUDELKA a @Cadena3_Rosario. El choque en el que quedó involucrado Frank Darío Kudelka (DT de NOB) fue cerca de las 6am. En principio, iba temprano a Bella Vista. Hay una mujer lesionada en una ambulancia de ECCO. Vía @carrafiellofer. pic.twitter.com/UQKyRoXweO — Hernán Funes (@HernanFunes) April 22, 2026

Se hicieron presentes dos ambulancias y dos móviles policiales. El entrenador fue trasladado a la Comisaría 2ª por cuestiones protocolares, como cada vez que ocurre en este tipo de casos. Luego, se dirigirá al predio de Bella Vista para encabezar el entrenamiento del plantel de Newell’s.