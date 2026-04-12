12 de abril de 2026 Inicio
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Qué efecto muscular tiene caminar seguido y por qué es clave para la longevidad según expertos

Mantenerse activo con hábitos simples puede marcar una diferencia en el bienestar.

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Incorporar pequeñas caminatas favorece la salud a largo plazo.

Incorporar pequeñas caminatas favorece la salud a largo plazo.

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  • Especialistas destacan que caminar ayuda a preservar y desarrollar masa muscular con el paso del tiempo.
  • También mejora la movilidad de las articulaciones y favorece su correcto funcionamiento.
  • La actividad impacta en la circulación, lo que influye en la salud celular y el envejecimiento.
  • Incluso pequeñas caminatas diarias aportan beneficios sostenidos para la calidad de vida.

Caminar de forma regular está siendo cada vez más considerado como una de las prácticas más recomendadas para cuidar el cuerpo a medida que pasan los años. Distintos especialistas coinciden en que este hábito sencillo tiene un impacto directo tanto en la musculatura como en la salud general.

El mensaje final es tan simple como poco espectacular: priorizar una alimentación natural, moverse más a lo largo del día, dormir lo suficiente, gestionar el estrés y cuidar los vínculos personales.
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Durante mucho tiempo, las recomendaciones médicas se enfocaron en ejercicios cardiovasculares más exigentes, como correr o nadar. Sin embargo, nuevas investigaciones también resaltan el valor del movimiento cotidiano, especialmente en etapas avanzadas de la vida.

En paralelo, el interés por el entrenamiento de fuerza creció en los últimos años, aunque eso no desplazó la importancia de actividades accesibles que permiten sostener el bienestar diario sin grandes exigencias físicas.

caminatas

Qué importancia tiene caminar para la longevidad según expertos

Diversos especialistas en envejecimiento coinciden en que esta actividad es muy importante para conservar la masa muscular y facilitar su desarrollo. “Caminar te ayuda a mantener músculo y hace más fácil crear nuevo músculo”, explicó el doctor Rodrigo Arteaga. Aunque no reemplaza al trabajo de fuerza, sí actúa como un complemento que potencia sus efectos.

Además, el movimiento constante favorece la autonomía en la vida cotidiana, ya que contribuye a mantener el equilibrio, la movilidad y la capacidad de realizar tareas simples como subir escaleras o desplazarse sin dificultad. En ese sentido, el gerontólogo Daniel López Rosetti remarcó: “Cualquier movimiento cuenta”, y destacó que quienes se mantienen activos no solo viven más tiempo, sino que lo hacen con mejor calidad.

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Caminata nórdica: los beneficios que aporta según un estudio de Harvard.

Caminata nórdica: los beneficios que aporta según un estudio de Harvard.

Otro de los beneficios se observa en las articulaciones. Al desplazarse, se estimula la circulación del líquido sinovial, que nutre y protege el cartílago. Según Arteaga, si este fluido no se moviliza, el desgaste aparece con mayor rapidez, lo que puede afectar la movilidad con los años. También influye en el funcionamiento interno del organismo. Al mejorar la circulación, el cuerpo distribuye mejor los nutrientes y optimiza los procesos de reparación celular. Incluso estudios recientes señalan que este hábito ayuda a preservar los telómeros, estructuras vinculadas a la duración de las células, lo que se asocia con un envejecimiento más saludable.

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