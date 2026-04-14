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"Es estrés": una famosa humorista mostró cómo le quedó la cara y causó preocupación

La mediática contó en un ida y vuelta con sus seguidores cómo trata su problema de salud con terapia y medicación. Según su dermatóloga, todo se originó por un pico de estrés.

La mediática aseguró está en tratamiento para controlar su ansiedad.

La mediática aseguró está en tratamiento para controlar su ansiedad.

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La humorista Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, mostró las consecuencias de un pico de estrés que sufrió y que se manifestó a través de una reacción en su cara. "¡Buenas! Ayer desperté así", comentó sobre su salud.

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La mediática compartió el antes y el después de la piel, que se veía enrojecida e irritada, y cómo el proceso inflamatorio fue bajando con el paso de los días. "Hoy mejor. ¿Adivinen qué me dijo la dermatóloga? Sí, es estrés", confirmó.

En un ida y vuelta con sus más de 4,5 millones de seguidores, la actriz aseguró: "Efectivamente, es estrés. Yo las leo. Yo tuve ansiedad derivada en depresión. Estuve muy mal. Estoy con mi psiquiatra siempre".

La cantante es mamá de Isabella, y se hizo famosa por hablar de la crianza de su hija en soledad. "Hago terapia, además, medicación y todo eso. Yo me doy cuenta, gracias a Dios, ahora cuando la ansiedad se pasa para el otro lado, y el cuerpo, y esto y el otro", remarcó en Instagram.

Dani La Chepi en redes

Qué enfermedad tiene Dani "La Chepi"

Dani La Chepi atravesó graves problemas de salud, principalmente un trastorno de ansiedad y depresión; padeció del síndrome de burnout y un estado de surmenage en 2023, que le provocó pérdida de apetito y postración. Además, en 2025 sufrió cuadros de cólicos renales crónicos, por lo que estuvo internada de urgencia.

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