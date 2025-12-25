25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Que el dueño de la bala se cuide", advirtió la tía de la niña de 12 años baleada que pelea por su vida

La tía de Angelina envió un mensaje cargado de ira a la persona que haya disparado el proyectil que terminó en la cabeza de su sobrina. Hasta el momento, no hay detenidos.

Por
Que el dueño de la bala se cuide, advirtió la tía de la niña de 12 años baleada que pelea por su vida

La tía de Angelina, la niña de 12 años internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía tras el impacto de una bala perdida en la cabeza, le advirtió al "hijo de puta del dueño de la bala" que "se cuide". "La nena va a salir de esto", aseguró.

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.
Te puede interesar:

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

"¿A qué clase de enfermo se le ocurre a las 12 tirar una bala al aire? Eso solo voy a decir, respeten la intimidad, somos una familia grande que hace 24 horas que no dormimos", pidió la mujer a la prensa afuera del domicilio familiar en Villa Sarmiento.

Embed - C5N on Instagram: "HABLÓ LA TÍA DE LA NENA HERIDA POR UNA BALA PERDIDA “Que el dueño de la bala se cuide”, advirtió en un mensaje dirigido a la persona que disparó el proyectil que impactó en la cabeza de su sobrina de 12 años"
View this post on Instagram

Horas antes, el tío de Angelina intentó llevar tranquilidad al explicar que la nena, pese a la gravedad de la situación "está mejor, estable. La parte motriz y esas cosas no tocó".

"Ojalá Dios quiera que pueda vivir tranquila. Es una criatura. Ella ahora está sedada pero con todo inflamado, la bala todavía sigue adentro”, completó el hombre en C5N.

Qué se sabe hasta el momento de la persona que disparó la bala perdida

La policía trabaja en diversas teorías acerca de la persona que habría efectuado el disparo al aire durante los primeros minutos del 25 de diciembre, pero todavía no hay detenidos.

La familia sigue sin saber de dónde vino la bala y quién la tiró. No escucharon nada. Solamente se alertaron en el momento que la niña se empieza a sentir mal y expresa que le quema la nuca”, informó desde Villa Sarmiento el periodista de C5N Hernán Nucera en el programa De Una.

Embed - La BALA perdida que recibió la NIÑA está en la CABEZA y SIN ORIFICIO de SALIDA

En las próximas horas el eje de la investigación pasará por el testimonio que puedan llegar a aportar los vecinos del barrio de Villa Sarmiento. Luego de que Angelina sea ingresada a la clínica, los médicos realizaron la denuncia sobre lo ocurrido ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón.

La investigación quedó a cargo de la la fiscal Valeria Courtade, que investiga el hecho como un homicidio de tentativa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿el enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?: las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

play

Terror en La Plata: mató a su vecino por una discusión por el uso de pirotecnia

La mujer tenía dos hijos.

Mendoza: encontraron muerta a una pareja e investigan femicidio seguido de suicidio

Los dos ladrones eran pareja y manejaban una moto. 

Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a dos delincuentes que habían intentando robarle su auto

Leonardo Cositorto, exlíder de Generación Zoe.

Corrientes: confirman las condenas a Cositorto y otros líderes de Generación Zoe por estafas y asociación ilícita

El hecho se produjo en una rotonda de Tigre.

Impresionante choque en Tigre: un motociclista fue atropellado por un auto y salió despedido

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

Hace 7 minutos
¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?: las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

Hace 28 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

Hace 59 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Hace 1 hora
Isabelle Marciniak padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Conmoción en Brasil: murió una de las mayores promesas de la gimnasia artística

Hace 1 hora