"Que el dueño de la bala se cuide", advirtió la tía de la niña de 12 años baleada que pelea por su vida

La tía de Angelina envió un mensaje cargado de ira a la persona que haya disparado el proyectil que terminó en la cabeza de su sobrina. Hasta el momento, no hay detenidos.

La tía de Angelina, la niña de 12 años internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía tras el impacto de una bala perdida en la cabeza, le advirtió al "hijo de puta del dueño de la bala" que "se cuide" . "La nena va a salir de esto", aseguró.

" ¿A qué clase de enfermo se le ocurre a las 12 tirar una bala al aire? Eso solo voy a decir, respeten la intimidad, somos una familia grande que hace 24 horas que no dormimos", pidió la mujer a la prensa afuera del domicilio familiar en Villa Sarmiento.

Horas antes, el tío de Angelina intentó llevar tranquilidad al explicar que la nena, pese a la gravedad de la situación "está mejor, estable. La parte motriz y esas cosas no tocó" .

"Ojalá Dios quiera que pueda vivir tranquila. Es una criatura. Ella ahora está sedada pero con todo inflamado, la bala todavía sigue adentro”, completó el hombre en C5N.

La policía trabaja en diversas teorías acerca de la persona que habría efectuado el disparo al aire durante los primeros minutos del 25 de diciembre, pero todavía no hay detenidos.

“La familia sigue sin saber de dónde vino la bala y quién la tiró. No escucharon nada. Solamente se alertaron en el momento que la niña se empieza a sentir mal y expresa que le quema la nuca”, informó desde Villa Sarmiento el periodista de C5N Hernán Nucera en el programa De Una.

En las próximas horas el eje de la investigación pasará por el testimonio que puedan llegar a aportar los vecinos del barrio de Villa Sarmiento. Luego de que Angelina sea ingresada a la clínica, los médicos realizaron la denuncia sobre lo ocurrido ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón.

La investigación quedó a cargo de la la fiscal Valeria Courtade, que investiga el hecho como un homicidio de tentativa.