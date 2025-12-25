25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a dos delincuentes que habían intentando robarle su auto

El hecho ocurrió previo a la Nochebuena cuando el efectivo, que se encontraba de franco, fue sorprendido al salir de su casa ubicada en la calle General Acha al 1800. Tras dar la voz de alto e identificarse, comenzó un intercambio de disparos que terminó con la vida de los atacantes.

Por
Los dos ladrones eran pareja y manejaban una moto. 

Los dos ladrones eran pareja y manejaban una moto. 

Un bombero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a dos delincuentes que habían intentado robarle su auto cuando salía de su casa ubicada en la calle General Acha al 1800, en el partido de Quilmes. Tras dar la voz de alto e identificarse, comenzó un intercambio de disparos que terminó con la vida de los atacantes.

Te puede interesar:

Terror en La Plata: mató a su vecino por una discusión por el uso de pirotecnia

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles, previo a la Nochebuena, cuando el oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la fuerza porteña, salía de su domicilio vestido de civil para abordar su auto Peugeot 207.

Fue en ese momento cuando es sorprendido por los dos ladrones abordo de una moto, quienes se bajaron y lo amenazaron con un arma de fuega con la intención de sustraerle el coche. El bombero actuó de manera rápida, se identificó, dio la voz de alto, saco su arma reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros, e inició un cruce armado con los ladrones en plena vía pública.

Un primer disparo hirió a uno de los ladrones, que quedó tendido en la calle, mientras que su compañera huyó herida, pero fue encontrada fallecida a pocas cuadras de lugar gracias a un operativo realizado en la zona.

Embed

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Quilmes, que en colaboración con la Seccional 3ª y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), preservó la escena para el trabajo de la Policía Científica.

En un primer análisis el fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes, señaló que el bombero actuó en legítima defensa luego de que los ladrones lo abordara y amenazara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mujer tenía dos hijos.

Mendoza: encontraron muerta a una pareja e investigan femicidio seguido de suicidio

Leonardo Cositorto, exlíder de Generación Zoe.

Corrientes: confirman las condenas a Cositorto y otros líderes de Generación Zoe por estafas y asociación ilícita

El hecho se produjo en una rotonda de Tigre.

Impresionante choque en Tigre: un motociclista fue atropellado por un auto y salió despedido

Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

La adolescente de 16 años fue asistida por sus familiares que la llevaron al hospital

Estaba por comprar en un kiosco, motochorro le dispararon por la espalda y perdió la movilidad de sus piernas

Uno de los asesinos en serie más conocidos de los 80´s

Tenía una vida ejemplar pero nadie imaginaba sus secretos: así es la terrorífica historia del asesino en serie John Wayne Gacy

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 22 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 47 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 1 hora
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 1 hora