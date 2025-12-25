Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a dos delincuentes que habían intentando robarle su auto El hecho ocurrió previo a la Nochebuena cuando el efectivo, que se encontraba de franco, fue sorprendido al salir de su casa ubicada en la calle General Acha al 1800. Tras dar la voz de alto e identificarse, comenzó un intercambio de disparos que terminó con la vida de los atacantes. Por + Seguir en







Los dos ladrones eran pareja y manejaban una moto.

Un bombero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a dos delincuentes que habían intentado robarle su auto cuando salía de su casa ubicada en la calle General Acha al 1800, en el partido de Quilmes. Tras dar la voz de alto e identificarse, comenzó un intercambio de disparos que terminó con la vida de los atacantes.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles, previo a la Nochebuena, cuando el oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la fuerza porteña, salía de su domicilio vestido de civil para abordar su auto Peugeot 207.

Fue en ese momento cuando es sorprendido por los dos ladrones abordo de una moto, quienes se bajaron y lo amenazaron con un arma de fuega con la intención de sustraerle el coche. El bombero actuó de manera rápida, se identificó, dio la voz de alto, saco su arma reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros, e inició un cruce armado con los ladrones en plena vía pública.

Un primer disparo hirió a uno de los ladrones, que quedó tendido en la calle, mientras que su compañera huyó herida, pero fue encontrada fallecida a pocas cuadras de lugar gracias a un operativo realizado en la zona.

Embed La investigación quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Quilmes, que en colaboración con la Seccional 3ª y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), preservó la escena para el trabajo de la Policía Científica.

En un primer análisis el fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes, señaló que el bombero actuó en legítima defensa luego de que los ladrones lo abordara y amenazara.