Que dijo "el Pollo" Sobrero sobre el paro de trenes

El secretario General de Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, sostuvo esta mañana que el paro de servicio de trenes podría levantarse durante el día de hoy si "el ministerio llama y da una respuesta" . Al no acatar la conciliación obligatoria dictada por el gobierno, los trenes del AMBA, regionales y de larga distancia están paralizados, en reclamo un bono de $50.000 a jubilados y pensionados.

“No estamos haciendo el paro por hacerlo, lamentablemente llegamos a esta situación porque no tuvimos una respuesta” , remarcó el gremialista esta mañana en diálogo con C5N . Además, agregó que "estamos abierto a la situación que esto se pueda solucionar hoy".

La medida de fuerza fue informada ayer por la noche, mediante un comunicado publicado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y firmado por el titular Omar Maturano.

El mismo sostiene que "si algo aprendimos de nuestros padres y madres es tener palabra. La forma que tenemos de dignificar su educación y cultura de trabajo, es cuidando con nuestro propio esfuerzo lo que hicieron por nuestra crianza, nuestros queridos jubilados y pensionados de todo el país".

En referencia a la conciliación obligatoria no acatada por el gremio de La Fraternidad, Sobrero sostuvo que "al menos nosotros no recibimos ningún llamado". Además señaló que "si se quieren comunicar con nosotros sabes que facil que es”.

En relación a una posible continuidad de la medida de fuerza para el dia de mañana, el sindicalista afirma que “eso ya lo tenemos que discutir en la asamblea”. Para llegar a una resolución del conflicto “queremos que nos convoquen hoy, no queremos estar de paro porque sí”, remarcó Sobrero.

El paro de todos los servicios de trenes regionales, del AMBA y larga distancia es en reclamo a las bajas jubilaciones percibidas por los trabajadores y reclaman el pago de un bono extra de $50.000. Sobre este punto, Sobrero asegura que "estamos discutiendo es un tema que no lo toma nadie”.

"Yo no me voy hacer el boludo y mirar para otro lado, cuando un viejo que laburo 40 años acá, cobré una jubilación que no le alcance para comprarse los remedios” aseguró Rubén.

Paro de trenes: qué ramales no funcionarán hoy