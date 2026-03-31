Los colectivos del AMBA reducirán su frecuencia por el aumento del gasoil: qué líneas se verán afectadas Ante la falta de respuestas oficiales frente al aumento de los precios en los surtidores, la disposición entrará en vigencia a partir de este miércoles 1 de abril y alcanzará a las líneas bajo jurisdicción nacional. Por María Laura Salvatierra + Seguir en







La continuidad del servicio podría verse comprometida por el aumento del combustible.

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que desde este miércoles 1 de abril van a reducir su frecuencia debido al aumento en los precios del combustible. La medida se puede revertir siempre y cuando el Gobierno nacional y provincial dé respuestas ante la falta de recursos.

La medida alcanza tanto a las líneas nacionales como provinciales y va a afectar directamente a todas las personas que utiliza el transporte todos los días para moverse. Incluso compañías grandes como el grupo DOTA, adhieren a la medida. Su director Marcelo Pasciuto, habló en exclusivo con C5N y confirmó la resolución que tomarán las empresas a partir de mañana. "El combustible se fue de 1300 pesos que pagábamos los primeros días de marzo, hoy vale 1958", explicó.

En un comunicado conjunto explicaron que no pueden mantener la frecuencia habitual porque el aumento del combustible fue muy fuerte, y sin ese insumo básico el servicio no se puede sostener.

comunicado de prensa de empresas de colectivos Debido al aumento del precio del gasoil, que no ha sido compensado por el Estado nacional, desde mañana se reducirán las frecuencias de los colectivos. “Estamos en una situación límite, imposible de manejar: con los recursos disponibles no alcanza para cubrir las necesidades. Además, debemos afrontar el pago de sueldos este jueves, cuarto día hábil del mes”, explicó Pasciuto.

La reducción de frecuencias es una medida forzada que puede ser revertida únicamente si las autoridades del Gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires convocan mañana mismo a una mesa de diálogo para abordar el problema. De esa instancia dependerá la posibilidad de encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del servicio y evitar mayores complicaciones para los usuarios.

El ajuste significará que habrá menos colectivos circulando, lo que puede provocar esperas más largas, especialmente en las horas de mayor demanda, y generar dificultades para quienes necesitan viajar por trabajo, estudio o cuestiones de salud. Las líneas que se verán afectadas alcanzará únicamente a las líneas bajo jurisdicción nacional y provincial. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) reconoció los mayores costos, por lo que las líneas que dependen de la Capital deberían funcionar con normalidad.