Qué dijo el director de la NASA sobre la posibilidad de hallar vida fuera de la Tierra

Durante la conferencia de prensa que brindó el director de la NASA acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró que "tenemos nuestros sensores que recogen información y tenemos una docena de científicos muy prominentes que están deliberando en este momento y a fines de este verano van a informar al respecto".

Conferencia de prensa del ministro Daniel Filmus y el administrador de la NASA, Bill Nelson.

La curiosidad por respuestas ante la universal pregunta si existe o no vida fuera de la Tierra, incrementó tras la primera audiencia que se realizó en el Capitolio de Estados Unidos, donde se exigieron respuestas. Durante la sesión, David Grusch, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, declaró bajo juramento que recuperó restos biológicos no humanos de naves voladoras no identificadas.

En esta línea, Nelson explicó que si bien el universo es muy grande, los científicos señalaron con bastante precisión que la probabilidad de encontrar otra Tierra que pueda crear vida, es de uno en un billón.

El futuro de la carrera espacial de la NASA con otras potencias

Frente a la nueva carrera espacial que existe actualmente entre China y Estados Unidos, Bill Nelson detalló que "sabemos gracias a nuestros telescopios y a nuestras naves que orbitan la Luna que hay agua en el Polo Sur de la Luna. Si hay agua en abundancia, entonces tenemos hidrógeno y oxígeno, es decir, tenemos combustible para cohetes. Y por eso China anunció que va a ir al Polo Sur. Nosotros vamos al Polo Sur en una misión que va a ser internacional, es una misión con fines pacíficos para toda la humanidad".

Maqueta de la nave japonesa enviada a la Luna Redes Sociales

En cuanto a la posible colaboración entre Estados Unidos y Argentina, durante la reunión que tuvieron Bill Nelson, junto al presidente Alberto Fernández, el país ingresó a los Acuerdos Artemisa. Esto ampliaría el trabajo previo que se realizó entre la NASA y el CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales).

Argentina se convirtió en el país número 28 en unirse a los acuerdos que según las palabras de Nelson que apuntan a la exploración y a los usos pacíficos del espacio exterior.

"Hay muchos aspectos científicos adicionales en los que podemos cooperar. Recuerden que la estación espacial internacional que tenemos en el espacio con siete personas involucra la participación de 16 países. Están realizando actividades de investigación y producción en la estación espacial en este momento", apuntó Nelson.