28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué día será el feriado del 24 de marzo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

En 2026, la fecha genera un escenario particular al combinarse con un día no laborable previo, lo que permite la posibilidad de un fin de semana largo.

Por
En 2026

En 2026, el 24 de marzo caerá un martes. Esta fecha es un feriado nacional inamovible en Argentina, lo que implica que no se traslada a otro día de la semana.

  • El 24 de marzo es una de las fechas más relevantes del calendario argentino, ya que se conmemora el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
  • En 2026, esta jornada genera expectativas especiales debido a su cercanía con un día no laborable que amplía las posibilidades de descanso.
  • El Gobierno nacional estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, según la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial.
  • La ley 27.399 establece que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pueden ser trasladados al día lunes anterior. Mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes pueden ser movidos al lunes siguiente.

El 24 de marzo es una de las fechas más relevantes del calendario argentino, ya que se conmemora el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En 2026, esta jornada genera expectativas especiales debido a su cercanía con un día no laborable que amplía las posibilidades de descanso.

En el tercer e del año habrá varios Feriados, pero sólo uno a nivel nacional
Te puede interesar:

Marzo tiene un feriado puente y habrá fin de semana largo: de cuál se trata

Esta conmemoración no solo tiene un profundo significado histórico, sino que también impacta en la organización laboral, educativa y turística del país. Cada año, su ubicación en el calendario determina la posibilidad de fines de semana largos y modifica la rutina habitual de millones de personas.

En 2026, la fecha genera un escenario particular al combinarse con un día no laborable previo, lo que permite la posibilidad de un fin de semana largo.

Cómo es el feriado del 24 de marzo en 2026

En 2026, el 24 de marzo caerá un martes. Esta fecha es un feriado nacional inamovible en Argentina, lo que implica que no se traslada a otro día de la semana.

Además, el Gobierno nacional estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, según la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial. Esta decisión permite conformar un fin de semana largo que se extiende desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

De esta manera, quienes no trabajen el lunes 23 podrán acceder a un período de descanso de cuatro días consecutivos. Este tipo de medidas busca fomentar el turismo interno y favorecer la actividad económica en distintas regiones del país.

El Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia fue establecido por la Ley 25.633 en el año 2002. La fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura militar, que gobernó Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Durante ese período, conocido como Proceso de Reorganización Nacional, se produjeron detenciones ilegales, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Cada año, esta jornada se conmemora con actos oficiales, actividades educativas y eventos organizados por organismos de derechos humanos, con el objetivo de preservar la memoria colectiva y reforzar el compromiso con la democracia.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles del calendario argentino están definidos por la Ley Nº 27.399. Estas fechas ordenan todo el año laboral y turístico de los argentinos. En 2026 los días de asueto inamovibles son:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
feriado

Feriados trasladables

La ley 27.399 establece que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pueden ser trasladados al día lunes anterior. Mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes pueden ser movidos al lunes siguiente. En 2026 los feriados trasladables son:

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

A estas fechas suelen añadirse días no laborales, ya que los feriados como el del miércoles 17 de junio se puede trasladar y combinar para armar un fin de semana extralargo. El objetivo es impulsar el turismo nacional y el consumo.

Feriados con fines turísticos

  • Del 14 al 17 de febrero: Carnaval.
  • Del sábado 21 al 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa y Malvinas.
  • Del 1 al 3 de mayo: Día del trabajador.
  • Del 23 al 25 de mayo: Revolución de mayo.
feriado
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El impacto en el sector turístico suele ser considerable durante estos fines de semana largos.

Marzo tendrá un fin de semana largo de 4 días: a qué se debe y cuándo cae

El esquema ya fue oficializado dentro del cronograma anual.

Qué día cae el feriado del 24 de marzo: ¿es fin de semana largo?

En marzo habrá varios Feriados, pero uno a nivel nacional

Qué pasará con el feriado de marzo 2026: ¿es fin de semana largo?

¿Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026?

Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026: ¿es fin de semana largo?

Conocé los Feriados del próximo mes

Será feriado el lunes 2 de marzo y habrá fin de semana largo: qué se conmemora

El lunes 2 de marzo constituirá día no laborable por celebración del aniversario fundacional de esta ciudad.

Cuál es el fin de semana largo que empieza en febrero y termina en marzo 2026

Rating Cero

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

El conductor aseguró que logró bajar alrededor de 20 kilos con cambios en su alimentación.

Migue Granados reveló el secreto para su impresionante transformación física: bajó mucho de peso

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

últimas noticias

play

Arrancó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntan útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

Hace 9 minutos
Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

Hace 13 minutos
El presidente Javier Milei brindará un discurso en el Congreso.

Cómo ver en vivo la apertura de sesiones de Milei en el Congreso

Hace 17 minutos
El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.

La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Hace 35 minutos
play

Impresionante choque y vuelco en la General Paz: un herido tras el impacto de dos autos

Hace 45 minutos