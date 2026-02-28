En 2026, la fecha genera un escenario particular al combinarse con un día no laborable previo, lo que permite la posibilidad de un fin de semana largo.

En 2026, el 24 de marzo caerá un martes. Esta fecha es un feriado nacional inamovible en Argentina, lo que implica que no se traslada a otro día de la semana.

El 24 de marzo es una de las fechas más relevantes del calendario argentino , ya que se conmemora el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia . En 2026, esta jornada genera expectativas especiales debido a su cercanía con un día no laborable que amplía las posibilidades de descanso .

Esta conmemoración no solo tiene un profundo significado histórico , sino que también impacta en la organización laboral, educativa y turística del país . Cada año, su ubicación en el calendario determina la posibilidad de fines de semana largos y modifica la rutina habitual de millones de personas.

Además, el Gobierno nacional estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos , según la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial . Esta decisión permite conformar un fin de semana largo que se extiende desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

De esta manera, quienes no trabajen el lunes 23 podrán acceder a un período de descanso de cuatro días consecutivos. Este tipo de medidas busca fomentar el turismo interno y favorecer la actividad económica en distintas regiones del país.

El Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia fue establecido por la Ley 25.633 en el año 2002. La fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura militar, que gobernó Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Durante ese período, conocido como Proceso de Reorganización Nacional, se produjeron detenciones ilegales, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Cada año, esta jornada se conmemora con actos oficiales, actividades educativas y eventos organizados por organismos de derechos humanos, con el objetivo de preservar la memoria colectiva y reforzar el compromiso con la democracia.

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles del calendario argentino están definidos por la Ley Nº 27.399. Estas fechas ordenan todo el año laboral y turístico de los argentinos. En 2026 los días de asueto inamovibles son:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

La ley 27.399 establece que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pueden ser trasladados al día lunes anterior. Mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes pueden ser movidos al lunes siguiente. En 2026 los feriados trasladables son:

Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

A estas fechas suelen añadirse días no laborales, ya que los feriados como el del miércoles 17 de junio se puede trasladar y combinar para armar un fin de semana extralargo. El objetivo es impulsar el turismo nacional y el consumo.

Feriados con fines turísticos

Del 14 al 17 de febrero : Carnaval.

: Carnaval. Del sábado 21 al 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa y Malvinas.

Semana Santa y Malvinas. Del 1 al 3 de mayo: Día del trabajador.

Día del trabajador. Del 23 al 25 de mayo: Revolución de mayo.