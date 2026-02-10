Como impacta la nueva Ley de Tránsito 2026 en la VTV y las multas más antiguas Las nuevas reglas ya están en marcha en varias provincias. Conocerlas permite evitar sanciones y trámites innecesarios. Por + Seguir en







En este marco es importante conocer qué aspectos cambian de manera inmediata. Freepik

La normativa de tránsito vigente desde febrero introduce cambios clave en licencias, revisiones técnicas y sanciones pendientes.

El registro de conducir pasa a un formato digital en varias jurisdicciones, con controles médicos periódicos según la edad.

La VTV suma criterios más flexibles y abre la puerta a nuevos centros habilitados en distintas provincias.

Las infracciones antiguas ahora tienen plazos claros de prescripción, lo que impacta en deudas y transferencias de vehículos. La nueva Ley de Tránsito 2026 definió la forma de circular y cumplir con las obligaciones vehiculares en Argentina. A partir de este mes, entran en vigencia disposiciones que modifican el esquema de licencias, la verificación técnica y el tratamiento de multas acumuladas.

El objetivo central de la reforma es actualizar un sistema que venía funcionando de manera fragmentada entre provincias, incorporando herramientas digitales y reglas más claras para los conductores. La implementación, sin embargo, no es uniforme en todo el país y presenta matices según la jurisdicción.

En este marco es importante conocer qué aspectos cambian de manera inmediata, cuáles dependen de la adhesión provincial y cómo estas novedades pueden influir en trámites cotidianos, controles en la vía pública y eventuales operaciones de compra o venta de vehículos.

Mecánico Freepik Qué modificaciones trae la nueva Ley de Tránsito en 2026 Uno de los ejes principales es la Licencia Nacional de Conducir en formato digital. Para autos particulares de las categorías A, B y G, el carnet deja de mostrar una fecha de vencimiento impresa y pasa a gestionarse a través de la aplicación Mi Argentina. El documento físico ya no es obligatorio en varias provincias, aunque continúan vigentes los controles psicofísicos con una periodicidad que puede cambiar según la edad del titular.

La ley también introduce cambios relevantes en la Verificación Técnica Vehicular. Los autos con hasta cuatro años de antigüedad o menos de 60.000 kilómetros quedan exceptuados del trámite. Entre los cinco y diez años, la revisión se realiza cada dos años, mientras que a partir de la década de uso vuelve a ser anual. Además, se habilita la realización de la VTV en talleres privados y concesionarios autorizados en aquellas jurisdicciones que adhieran, con valores definidos por cada prestador y constancia digital integrada al sistema oficial.