En qué casos la VTV se puede hacer gratis a partir de febrero 2026 Todos los detalles clave sobre la Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad de Buenos Aires.







Hay una oportunidad para que un grupo de conductores pueda hacer la VTV y no pagar.

En febrero 2026, la VTV es gratis en CABA para jubilados, pensionados, mayores de 65 con hasta dos mínimas y personas con discapacidad con CUD.

Deben respetar el mes según patente (terminación 2 en febrero) y solicitar la exención al pedir turno online.

Los 0 km no verifican hasta los tres años o 60.000 km; la multa por VTV vencida puede llegar a $319.404.

Sin exención, cuesta $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos. A partir de febrero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene un esquema de gratuidad para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) diseñado para aliviar la carga económica de sectores específicos. Los principales beneficiarios de esta medida son los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos. Asimismo, el trámite es 100% gratuito para las personas con discapacidad (titulares o no del vehículo) y sus familiares directos, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Para acceder a este beneficio, es requisito indispensable respetar el cronograma de vencimientos según el número de patente y solicitar la exención al momento de gestionar el turno online. En este sentido, es importante recordar que los vehículos 0km también gozan de una ventaja temporal, ya que están exentos de realizar la verificación hasta cumplir los tres años de antigüedad o superar los 60.000 kilómetros. Realizar el trámite sin costo es una oportunidad clave para estos grupos, especialmente considerando que las multas por circular con la oblea vencida pueden alcanzar los $319.404 en CABA.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población Finalmente, los especialistas recomiendan a quienes cumplen con los requisitos de gratuidad revisar la documentación necesaria antes de asistir a la planta verificadora. Para los jubilados, esto incluye el último recibo de haberes, mientras que para las personas con discapacidad se requiere el CUD y el título de propiedad del vehículo o documento que acredite el parentesco. Cumplir con esta revisión obligatoria no solo garantiza la seguridad vial, sino que, gracias a las reformas vigentes desde 2023, permite a muchos conductores porteños realizar el trámite con una frecuencia reducida, optimizando el tiempo y el presupuesto familiar.

Cuándo se puede hacer la VTV gratis en febrero 2026 En febrero de 2026, los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires cuya patente finaliza en 2 deben cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dentro del plazo establecido. Durante este mes, pueden realizar el trámite sin costo los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren hasta dos haberes mínimos, así como las personas con discapacidad —sean o no titulares del vehículo— y sus familiares directos, siempre que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp Para acceder a la exención, es necesario solicitar turno previamente en la web oficial del Gobierno porteño y adjuntar la documentación que respalde el beneficio, como el último recibo de haberes o el CUD actualizado. Respetar el cronograma según la terminación de la patente es clave, ya que la gratuidad aplica únicamente si la verificación se realiza dentro del mes asignado o antes del vencimiento correspondiente.