Circular sin dominio no es un detalle menor.

Conducir sin chapa patente visible dejó de ser una “viveza criolla” para transformarse en un problema creciente sobre las rutas argentinas. En 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin dominio colocado o con la identificación adulterada en distintos controles del país. Detrás de esas cifras se esconde una conducta que compromete la seguridad vial en Argentina.

La normativa vigente es clara: todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, deben portar sus patentes colocadas correctamente, visibles, legibles y sin ningún tipo de agregado o alteración, tal como exige la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). Si un conductor es detenido sin cumplir este requisito, el vehículo no puede continuar circulando hasta regularizar su situación.

Además de la falta material, el organismo identifica un comportamiento que revela desapego por las normas básicas de convivencia vial. En algunos casos, los agentes detectan patentes retiradas o tapadas con el objetivo de evadir radares de velocidad, lo que no solo constituye una infracción grave sino también una maniobra que puede complicar investigaciones en caso de siniestros.

Patentes ¿De cuánto es la multa por circular sin patente? Las multas por conducir sin identificación oscilan según la jurisdicción y pueden trepar hasta 1.800.000 pesos. La ANSV subraya que la chapa patente no es una formalidad administrativa sino un elemento clave para rastrear vehículos involucrados en delitos o accidentes.

Frente a un escenario de faltantes en años previos, el Gobierno Nacional anunció en septiembre de 2025 la regularización en la distribución de patentes metálicas, tras normalizar la provisión a los registros de todo el país. Aun así, solo existen excepciones limitadas para circular con una identificación alternativa: en casos de robo, hurto, extravío o deterioro, el conductor puede utilizar una patente provisoria en papel oficial durante un plazo máximo de 60 días.