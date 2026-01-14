14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina si pensás pagarlas en 2026

Antes de pagar una multa de tránsito, resulta fundamental verificar si se encuentra prescripta para evitar abonar un monto innecesario.

Por
Cómo afrontar el pago de una multa de tránsito: qué descuento puedo obtener y cuándo prescriben

Cómo afrontar el pago de una multa de tránsito: qué descuento puedo obtener y cuándo prescriben

  • La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 fija las normas generales de circulación, con aplicación adaptable según cada jurisdicción.
  • Provincias y municipios pueden establecer reglas propias, lo que genera diferencias en sanciones y procedimientos.
  • La prescripción de multas varía según la gravedad de la falta y la normativa local.
  • Las infracciones leves prescriben a los 2 años y las graves a los 5, aunque los plazos pueden cambiar o interrumpirse según el distrito.

Las normas que regulan la circulación vehicular en la Argentina se encuadran en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que fija los criterios generales destinados a garantizar la seguridad vial en todo el país. Esta legislación define principios básicos y obligatorios, aunque su aplicación admite adaptaciones según las particularidades de cada región, lo que evita una implementación completamente uniforme en todo el territorio nacional.

El acoso escolar generará multas a los padres de niños que hagan bullying.
Te puede interesar:

Inédita ley en Mendoza: los padres de niños que hagan bullying recibirán millonarias multas

A partir de este marco legal, provincias y municipios cuentan con la facultad de adecuar la normativa a sus propias realidades y necesidades locales. Esta autonomía genera diferencias entre jurisdicciones y obliga a los conductores a informarse sobre las reglas específicas vigentes en cada lugar. La descentralización no solo incide en las conductas permitidas al volante, sino también en los procedimientos administrativos y legales que rigen en cada distrito.

multas de transito

Uno de los puntos donde esta flexibilidad normativa se manifiesta con mayor claridad es en el régimen de prescripción de las multas de tránsito. La prescripción funciona como un mecanismo legal que determina que, una vez transcurrido un plazo sin acciones por parte del Estado para exigir el pago, la sanción pierde validez y deja de ser exigible. Conocer estos plazos resulta clave para los ciudadanos, ya que la vigencia de una infracción varía de manera significativa según la jurisdicción.

Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina

Determinar cuándo vence una infracción depende, en primer medida, de la gravedad de la falta cometida según la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. En términos generales, las faltas leves —como estacionar en doble fila o circular con luces bajas apagadas— tienen un plazo de prescripción de dos años. Por otro lado, las faltas graves —como el exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o conducir bajo los efectos del alcohol— prescriben a los cinco años. Este tiempo se comienza a contar desde la medianoche del día en que se cometió la infracción.

multas de transito

Es fundamental tener en cuenta que estos plazos no son absolutos, ya que pueden verse afectados por causales de interrupción. El tiempo de prescripción se reinicia si el conductor comete una nueva falta grave en cualquier parte del país o si la autoridad administrativa inicia una "secuela de juicio", como el dictado de una sentencia o el inicio de un proceso de cobro ejecutivo. Además, debido a la autonomía jurisdiccional, provincias como Córdoba establecen un plazo uniforme de tres años para todo tipo de faltas, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el plazo general se mantiene en cinco años para la mayoría de los casos.

Para saber si una multa sigue vigente o ha perdido su exigibilidad, el ciudadano debe consultar el estado de su deuda en los sitios web oficiales de cada jurisdicción. Si el plazo correspondiente ha transcurrido sin que el Estado haya impulsado el proceso o sin que se hayan producido interrupciones, se puede solicitar la declaración de prescripción ante el juzgado de faltas pertinente. Estar informado sobre estos derechos es clave para evitar pagos innecesarios de sanciones que, por el paso del tiempo, ya han dejado de ser legalmente reclamables en este 2026.

Noticias relacionadas

Vacunación obligatoria para menores en Córdoba.

Córdoba: aplicarán multas y arresto a padres que no vacunen a sus hijos

Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas

Laura Esquiver recibió recientemente un diagnóstico que sorprendió a todos

Esta famosa actriz argentina se quedó sin voz y el diagnóstico la dejó perpleja: qué dijeron los médicos

Julio Iglesias, denunciado por abuso sexual.

Los audios que comprometen a Julio Iglesias, tras la denuncia de dos extrabajadoras de sus mansiones

Medía hasta 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas.

Descubrieron en Neuquén una nueva especie de titanosaurio en sorprendente estado de conservación

play

Alerta en Brasil por intoxicaciones masivas: guardias repletas de turistas por gastroenteritis

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.
play

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Con sold out se estrenó Ellas son tango en el Teatro Astral

Con sold out se estrenó "Ellas son tango" en el Teatro Astral

Se trata de una fragancia que conserva la esencia de una casa icónica.

Este es el perfume favorito de Danna Paola: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva.

Compra récord del Banco Central: adquirió el mayor monto de dólares en diez meses y ya suma más de u$s500 millones en 2026

Hace 8 minutos
play
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Hace 19 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

Hace 24 minutos
La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Hace 25 minutos
Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Hace 52 minutos