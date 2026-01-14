Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina si pensás pagarlas en 2026 Antes de pagar una multa de tránsito, resulta fundamental verificar si se encuentra prescripta para evitar abonar un monto innecesario. Por + Seguir en







Cómo afrontar el pago de una multa de tránsito: qué descuento puedo obtener y cuándo prescriben

La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 fija las normas generales de circulación, con aplicación adaptable según cada jurisdicción.

Provincias y municipios pueden establecer reglas propias, lo que genera diferencias en sanciones y procedimientos.

La prescripción de multas varía según la gravedad de la falta y la normativa local.

Las infracciones leves prescriben a los 2 años y las graves a los 5, aunque los plazos pueden cambiar o interrumpirse según el distrito. Las normas que regulan la circulación vehicular en la Argentina se encuadran en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que fija los criterios generales destinados a garantizar la seguridad vial en todo el país. Esta legislación define principios básicos y obligatorios, aunque su aplicación admite adaptaciones según las particularidades de cada región, lo que evita una implementación completamente uniforme en todo el territorio nacional.

A partir de este marco legal, provincias y municipios cuentan con la facultad de adecuar la normativa a sus propias realidades y necesidades locales. Esta autonomía genera diferencias entre jurisdicciones y obliga a los conductores a informarse sobre las reglas específicas vigentes en cada lugar. La descentralización no solo incide en las conductas permitidas al volante, sino también en los procedimientos administrativos y legales que rigen en cada distrito.

multas de transito freepik Uno de los puntos donde esta flexibilidad normativa se manifiesta con mayor claridad es en el régimen de prescripción de las multas de tránsito. La prescripción funciona como un mecanismo legal que determina que, una vez transcurrido un plazo sin acciones por parte del Estado para exigir el pago, la sanción pierde validez y deja de ser exigible. Conocer estos plazos resulta clave para los ciudadanos, ya que la vigencia de una infracción varía de manera significativa según la jurisdicción.

Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina Determinar cuándo vence una infracción depende, en primer medida, de la gravedad de la falta cometida según la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. En términos generales, las faltas leves —como estacionar en doble fila o circular con luces bajas apagadas— tienen un plazo de prescripción de dos años. Por otro lado, las faltas graves —como el exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o conducir bajo los efectos del alcohol— prescriben a los cinco años. Este tiempo se comienza a contar desde la medianoche del día en que se cometió la infracción.

multas de transito freepik Es fundamental tener en cuenta que estos plazos no son absolutos, ya que pueden verse afectados por causales de interrupción. El tiempo de prescripción se reinicia si el conductor comete una nueva falta grave en cualquier parte del país o si la autoridad administrativa inicia una "secuela de juicio", como el dictado de una sentencia o el inicio de un proceso de cobro ejecutivo. Además, debido a la autonomía jurisdiccional, provincias como Córdoba establecen un plazo uniforme de tres años para todo tipo de faltas, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el plazo general se mantiene en cinco años para la mayoría de los casos.