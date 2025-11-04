4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo reservar un turno para la VTV en 2026 a través de la página web

Será obligatoria durante 2026 y podrá gestionarse de forma online. Es importante conocer cómo realizar esta gestión, qué documentación presentar y cuáles son los costos actualizados.

Por
Se recomienda asistir puntualmente y llevar el vehículo en condiciones.

Se recomienda asistir puntualmente y llevar el vehículo en condiciones.

Freepik
  • La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y su cumplimiento será esencial en 2026 para evitar sanciones y garantizar la seguridad vial.
  • El trámite debe realizarse con turno previo a través de las plataformas oficiales, y cada vehículo debe presentarse con documentación vigente y en condiciones técnicas adecuadas.
  • Las tarifas varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo, mientras que ciertos grupos como jubilados o personas con discapacidad pueden solicitar la exención de pago.
  • Circular con la VTV vencida puede implicar multas económicas elevadas, retención del vehículo e incluso pérdida de cobertura del seguro en caso de siniestro.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continuará siendo en 2026 un trámite obligatorio para todos los autos y motos que circulen por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Este control anual permite comprobar el correcto estado mecánico de los vehículos y es indispensable para manejar de forma legal.

El ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming
Te puede interesar:

El Ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

Además de garantizar la seguridad de quienes viajan y del resto de los conductores, la VTV busca reducir los riesgos de accidentes causados por fallas técnicas. Por eso, las autoridades recomiendan no esperar al último momento para solicitar el turno, ya que cada año los vencimientos se asignan de acuerdo con la terminación de la patente.

Tanto en la Ciudad como en la Provincia, los turnos deben gestionarse por internet, y la documentación exigida incluye el DNI, la cédula del vehículo, la licencia vigente y el comprobante del seguro al día. También se deben presentar los elementos de seguridad básicos, como el matafuegos, las balizas y los cinturones en funcionamiento.

vtv inspección.jpg

Cómo reservar un turno de 2026 para hacer la VTV

En la Ciudad de Buenos Aires, el trámite se realiza exclusivamente a través de la página oficial del Gobierno porteño. Una vez en el sitio, el usuario debe completar el formulario con los datos del vehículo, seleccionar una de las plantas habilitadas, ubicadas en barrios como Barracas, Pompeya, Paternal o Villa Ortúzar, y elegir la fecha y el horario disponibles.

En la Provincia de Buenos Aires, el proceso se gestiona mediante el portal oficial de la VTV bonaerense. Si es la primera vez que se realiza el trámite, se debe crear una cuenta para acceder a la sección “Mis Vehículos” y luego hacer clic en “Solicitar turno”. Desde ese lugar, se elige la planta más cercana, el día y la hora deseada. Finalmente, el sistema genera un comprobante que debe descargarse y presentarse el día de la verificación.

Para ambos casos, se recomienda asistir puntualmente y llevar el vehículo en condiciones: luces, frenos, neumáticos, limpiaparabrisas y bocina deben funcionar correctamente.

Mecánico

Cuánto cuesta hacer la VTV

A partir de noviembre de 2025, los valores de referencia en la Ciudad de Buenos Aires son de $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos. En la Provincia, los precios varían según el peso y tipo de vehículo: los autos particulares abonan alrededor de $79.641 si pesan hasta 2.500 kilos y $143.354 si superan ese límite. Las motos pagan entre $31.856 y $63.713, dependiendo de su cilindrada.

Existen casos exentos de pago, aunque no del trámite. Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años con ingresos menores al haber mínimo, así como personas con discapacidad, pueden solicitar la exención enviando la documentación correspondiente al correo oficial [email protected].

Circular con la VTV vencida puede generar multas de hasta $41.000 en la Ciudad y más de $100.000 en la Provincia, además de la posibilidad de que el vehículo sea retenido. También puede implicar la pérdida de cobertura del seguro en caso de accidente, por lo que mantener la verificación al día es clave tanto por seguridad como por responsabilidad legal.

Noticias relacionadas

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

play

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Qué pasa si guardo los huevos en la puerta de la heladera.

Por qué no hay que guardar los huevos en la puerta de la heladera: te sorprenderá

play

Temporal en Bolívar: inundaciones, cortes de luz, techos volados y destrozos en la zona

Leandro García Gómez detenido por la Polícia de la Ciudad. 

La Justicia procesó con prisión preventiva a García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

Los plásticos hallados en la casa de la localidad bonaerense.

Ituzaingó: estafaba con pasajes truchos y cayó por vender un vuelo a Brasil

Rating Cero

Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.
play

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

La influencer fue el centro de las críticas al mostrar su nuevo cuerpo.

"Me siento tan bien": Tamara Báez mostró su "nuevo cuerpo" después de su operación

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.
play

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata

La serie de solo 6 capítulos que se estrenó este año en Netflix y ya es furor

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

últimas noticias

play
Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Hace 8 minutos
David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para recibir el título de Sir.

David Beckham ya es Sir: el rey Carlos III lo nombró caballero

Hace 18 minutos
El ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

El Ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

Hace 28 minutos
Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Hace 33 minutos
play

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Hace 58 minutos