Entradera salvaje: buscan a Gala, la gata del jubilado asesinado en Saavedra Huyó en medio del episodio. Los hijos de la víctima piden ayuda a los vecinos para recuperar a su mascota.







Tres delincuentes entraron a una casa en Saavedra y atacaron a un matrimonio de jubilados mientra dormía.

Los hijos del jubilado de 74 años asesinado a manos de tres delincuentes en el barrio de Saavedra piden ayuda desesperada a sus vecinos para encontrar a Gala, la gata de la familia que huyó en medio del brutal episodio.

Según dieron a conocer los hijos de las víctimas, la gata es de raza carey y llevaba un collar con chapita identificatoria que tenía el teléfono de Osvaldo, el hombre de 74 años que resultó muerto por la brutal golpiza proporcionada por los delincuentes. El celular también fue robado por los asaltantes, por lo que se pide a los vecinos que cualquier persona que tenga información se acerque a la vivienda ubicada sobre la calle Núñez al 4000.

El violento episodio ocurrió pasadas las 5:00 del sábado cuando tres delincuentes forzaron la reja de la vivienda de la calle Núñez al 4000. Uno de los delincuentes ingresó por un pequeño espacio para facilitarle la entrada a sus cómplices. Una vez dentro, atacaron al matrimonio mientras dormía y a los golpes les exigieron efectivo y objetos de valor.

En medio del ataque, Osvaldo, el jubilado de 74 años intentó defender a su esposa y recibió una golpiza fatal. La mujer, de 73 años, fue asistida por personal médico y posteriormente trasladada a la casa de un familiar. Según lo que relataron algunos vecinos habrían asfixiado a la víctima para silenciarlo, aunque esa hipótesis continúa bajo investigación.

Por el momento, la vivienda de la calle Núñez al 4000 permanece con consigna policial mientras avanza la investigación y se analizan las cámaras de seguridad para identificar a los tres delincuentes. A su vez, los familiares de las víctimas piden ayuda de manera desesperada para encontrar a Gala, otro miembro de la familia que se escapó en medio del violento asalto.