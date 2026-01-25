25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Su médico le dio un diagnóstico inesperado e iba a tomar una drástica decisión, pero otro especialista la salvó: qué le dijo

Lo que parecía un camino cerrado terminó convirtiéndose en una experiencia que hoy sirve como ejemplo para muchos.

Por
El caso de la mujer que casi se suicida por un diagnóstico que al final fue erróneo

El caso de la mujer que casi se suicida por un diagnóstico que al final fue erróneo

Redes Sociales
  • Durante años, Andrea consultó por síntomas y siempre fue diagnosticada erróneamente con depresión y medicada con antidepresivos.
  • Su estado emocional se deterioró al punto de pensar en suicidarse, y llegó a tener un plan para hacerlo. Su perro fue clave para que no tomara esa decisión, al hacerla reflexionar sobre las consecuencias de su ausencia.
  • Tras escuchar un informe sobre menopausia, buscó una especialista y recibió el diagnóstico correcto.
  • Con la terapia de reemplazo hormonal, su salud mental mejoró rápidamente y pudo reconstruir su vida.

Un diagnóstico médico puede cambiar por completo la forma en que una persona ve su vida, sobre todo cuando llega de manera inesperada y en un momento en el que nada parecía fuera de lugar. Eso fue lo que le ocurrió a Andrea Newton que, tras una consulta de rutina, recibió una noticia que la dejó en shock y la llevó a pensar en tomar una decisión extrema para enfrentar lo que creía que era un problema sin salida.

Tres delincuentes entraron a una casa en Saavedra y atacaron a un matrimonio de jubilados mientra dormía.
Te puede interesar:

Entradera salvaje: buscan a Gala, la gata del jubilado asesinado en Saavedra

La historia, que se volvió viral en redes y en distintos medios, muestra cómo una segunda opinión puede marcar la diferencia entre el miedo y la esperanza. En un primer momento, la paciente se encontró frente a un panorama que parecía definitivo y angustiante, pero la intervención de otro especialista cambió por completo el rumbo de los acontecimientos y abrió una puerta que ella no había considerado.

Cuál era el diagnóstico real de la mujer que tenía síntomas de cambios de humor y confusión

Depresión
Practicar actividades como la meditación, el yoga y otras técnicas de bienestar y autocuidado puede ser de gran ayuda para combatir la depresión.

Practicar actividades como la meditación, el yoga y otras técnicas de bienestar y autocuidado puede ser de gran ayuda para combatir la depresión.

Andrea contó en diálogo con The Sun que durante un largo tiempo visitó a su médico de cabecera en busca de respuestas para una serie de malestares. Pese a describir síntomas como confusión, niebla mental, cambios de humor e insomnio, una y otra vez recibió el mismo diagnóstico: depresión clínica. La ayuda que le ofrecía el sistema de salud era mínima y se limitaba a recetarle antidepresivos, además de darle folletos informativos y largas listas de espera para acceder a otro tipo de atención.

Con el paso de los meses, y ya con 52 años, su estado emocional empeoró de forma drástica. Dos años después de los primeros síntomas, Andrea llegó a un punto límite y pensó en quitarse la vida. Incluso tenía un plan definido, pero un hecho inesperado cambió todo: su perro. Ese día estaba yendo a dejar flores a la casa de una amiga por su cumpleaños, pero se sentía tan mal que ni siquiera pudo quedarse. Al estar acompañada por su mascota, tomó conciencia del impacto que su decisión tendría en él y eso la obligó a luchar contra sus impulsos, en lo que describió como la batalla mental más dura de su vida.

Tiempo después, escuchó un informe sobre la menopausia en las noticias y sintió que estaban describiendo exactamente lo que ella venía padeciendo. Decidió entonces buscar una consulta privada con una especialista en salud femenina. Allí recibió el diagnóstico correcto: no tenía depresión clínica, sino síntomas severos de la menopausia que estaban afectando profundamente su salud mental.

Al iniciar la terapia de reemplazo hormonal, el cambio fue rápido y contundente: en pocas semanas volvió a dormir bien, la ansiedad disminuyó y recuperó la sensación de bienestar. Tras un proceso largo y complejo, Andrea logró reconstruir su vida.

Noticias relacionadas

Tres delincuentes entraron a una casa en Saavedra y atacaron a un matrimonio de jubilados mientra dormía.

Entradera salvaje: buscan a Gala, la gata del jubilado asesinado en Saavedra

El hecho se produjo a metros del estadio de Boca.

Se incendió un restaurante frente al estadio de Boca: hubo al menos 5 personas asistidas

Los médicos le hicieron maniobras de reanimación al niño, pero no pudieron salvarlo

Tragedia durante una cena: un nene de 2 años murió atragantado con la comida

Informate sobre las mejores formas de hacer asado hoy

Este es el cambio clave en los cortes de carne que van en el asado y todos los parrilleros deben conocer

play

El fuego no cede en la Patagonia: el foco en el Parque Los Alerces presenta un escenario de alta complejidad

play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Rating Cero

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayocomenzó a sus diez años. 

Jorge "Corcho" Rodríguez puso a la venta sus cuadros para ayudar a un centro cultural de candombe

Charly García disfrutó del show de León Gieco y luego cenaron juntos

Charly García sorprendió con su presencia en un show de León Gieco: "Mirá quién vino"

Kelly Piquet y Max Verstappen, un amor que venció a la diferencia de edad.

"Él ya tenía 19 años": la respuesta de Kelly Piquet a las críticas por la diferencia de edad con Max Verstappen

El nuevo poster de Super Mario Galaxy: la Película.
play

Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy, la Película: qué novedades presentaron y cuándo se estrena

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

últimas noticias

Tres delincuentes entraron a una casa en Saavedra y atacaron a un matrimonio de jubilados mientra dormía.

Entradera salvaje: buscan a Gala, la gata del jubilado asesinado en Saavedra

Hace 9 minutos
Con esta victoria, Manchester United escaló al 4 puesto y le ganó al líder del torneo, Arsenal

En un partidazo, y pese al gol en contra de Lisando Martínez, Manchester United le ganó a Arsenal en la Premier League

Hace 18 minutos
play
Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

Hace 47 minutos
El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayocomenzó a sus diez años. 

Jorge "Corcho" Rodríguez puso a la venta sus cuadros para ayudar a un centro cultural de candombe

Hace 48 minutos
El hecho se produjo a metros del estadio de Boca.

Se incendió un restaurante frente al estadio de Boca: hubo al menos 5 personas asistidas

Hace 1 hora