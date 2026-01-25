IR A
IR A

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

Eligió correrse de los flashes para priorizar vínculos y bienestar. Su presente refleja decisiones sostenidas en el tiempo.

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Redes sociales
  • Fue una de las figuras infantiles más recordadas de Chiquititas y también tuvo paso por Rebelde Way.
  • A los 42 años, Georgina Mollo eligió una vida alejada de la exposición mediática y los sets diarios.
  • En redes compartió un festejo cargado de recuerdos junto a excompañeras del elenco original.
  • Hoy prioriza su familia, proyectos creativos propios y una rutina con perfil bajo.

Georgina Mollo, recordada por interpretar a Milagros “Mili” Baldi en Chiquititas, tomó un rumbo distinto al de muchos ex niños actores. A los 42 años, su presente está marcado por elecciones personales que la alejaron de la televisión masiva y la acercaron a una vida más equilibrada.

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance
Te puede interesar:

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Durante la época dorada de las ficciones juveniles de Cris Morena, su rostro fue uno de los más queridos por el público. Además de su paso por Chiquititas, también formó parte de Rebelde Way, consolidando una popularidad que la acompañó desde muy joven.

Con el paso del tiempo, Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio, donde el bienestar personal, los vínculos y la creatividad ocupan un lugar central. Ese giro se observa tanto en su presente familiar como en los proyectos que eligió desarrollar.

Georgina Mollo

Qué es de la vida de Georgina Mollo

Hace algunos meses, Georgina celebró sus 42 años y compartió imágenes del festejo que generaron una fuerte reacción en redes sociales. El encuentro reunió a excompañeras de la factoría de Cris Morena, dejando a la vista que sigue relacionada con algunas personas que compartieron con ella proyectos en el pasado.

En distintas publicaciones, la actriz expresó atravesar un momento de plenitud personal. Según contó, llegó a esta etapa con gran parte de sus objetivos cumplidos, luego de un proceso de introspección que la llevó a redefinir prioridades y expectativas.

Georgina Mollo

Actualmente es madre de tres hijos y comparte su vida con su pareja, Santi. La crianza, el tiempo compartido y la organización familiar ocupan un lugar central en su rutina cotidiana, lejos del ritmo intenso que marcó su infancia frente a cámaras.

Aunque dejó atrás la exposición constante, Georgina Mollo no abandonó el costado creativo. Se volcó al diseño de indumentaria y a iniciativas personales que le permiten manejar sus propios tiempos, manteniendo un vínculo activo con el arte desde otro lugar.

Georgina Mollo

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.

Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

Hace 7 minutos
Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Hace 26 minutos
Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Hace 40 minutos
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Hace 44 minutos
Podrían ser más los presos políticos liberados.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos

Hace 47 minutos