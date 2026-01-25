Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años Eligió correrse de los flashes para priorizar vínculos y bienestar. Su presente refleja decisiones sostenidas en el tiempo. + Seguir en







Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio. Redes sociales

Fue una de las figuras infantiles más recordadas de Chiquititas y también tuvo paso por Rebelde Way.

A los 42 años, Georgina Mollo eligió una vida alejada de la exposición mediática y los sets diarios.

En redes compartió un festejo cargado de recuerdos junto a excompañeras del elenco original.

Hoy prioriza su familia, proyectos creativos propios y una rutina con perfil bajo. Georgina Mollo, recordada por interpretar a Milagros “Mili” Baldi en Chiquititas, tomó un rumbo distinto al de muchos ex niños actores. A los 42 años, su presente está marcado por elecciones personales que la alejaron de la televisión masiva y la acercaron a una vida más equilibrada.

Durante la época dorada de las ficciones juveniles de Cris Morena, su rostro fue uno de los más queridos por el público. Además de su paso por Chiquititas, también formó parte de Rebelde Way, consolidando una popularidad que la acompañó desde muy joven.

Con el paso del tiempo, Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio, donde el bienestar personal, los vínculos y la creatividad ocupan un lugar central. Ese giro se observa tanto en su presente familiar como en los proyectos que eligió desarrollar.

Georgina Mollo Redes sociales Qué es de la vida de Georgina Mollo Hace algunos meses, Georgina celebró sus 42 años y compartió imágenes del festejo que generaron una fuerte reacción en redes sociales. El encuentro reunió a excompañeras de la factoría de Cris Morena, dejando a la vista que sigue relacionada con algunas personas que compartieron con ella proyectos en el pasado.

En distintas publicaciones, la actriz expresó atravesar un momento de plenitud personal. Según contó, llegó a esta etapa con gran parte de sus objetivos cumplidos, luego de un proceso de introspección que la llevó a redefinir prioridades y expectativas.