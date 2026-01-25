Tragedia durante una cena: un nene de 2 años murió atragantado con la comida

La madre lo trasladó de urgencia al hospital Gutiérrez, pero ingresó sin signos vitales. Investigan las causales de muerte. La causa fue caratulada preventivamente como "averiguación de causales de muerte".

Un nene de 2 años murió tras un trágico accidente doméstico en la localidad platense de Tolosa: estaba cenando junto a su familia y se atragantó con la comida.

El hecho ocurrió este sábado por la noche cuando el pequeño, identificado como Líam Mahún , estaba comiendo en su casa de la calle 521, pero sufrió una obstrucción de las vías respiratorias que resultó fatal.

De acuerdo al reporte oficial de la Comisaría 6.ª de dicha localidad, todo ocurrió alrededor de las 21:20, cuando la madre del menor, Milagros Mahún, advirtió que su hijo presentaba dificultades para respirar tras haberse atragantado con un alimento.

Frente a la desesperación, de inmediato la mujer se trasladó junto con el niño en un vehículo particular hacia la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde ingresó ya sin signos vitales , según reportaron los médicos.

De igual modo, los profesionales de la guardia intentaron estabilizarlo con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los intensos esfuerzos, el equipo médico no logró salvarlo, y confirmaron su deceso a las 21:50.

Tragedia en La Plata: investigan las causas de la muerte del nene de 2 años

La causa quedó caratulada preventivamente como “averiguación de causales de muerte” y quedó bajo la investigación de la UFI Nro. 11 del Departamento Judicial de La Plata.

Las autoridades solicitaron la intervención de peritos y el traslado del cuerpo a la morgue para realizar la autopsia correspondiente. Por su parte, la Justicia ordenó la realización de peritajes en la vivienda del barrio Tolosa.

Se aguardan los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las circunstancias del hecho que conmocionó a una familia y a todo el barrio.