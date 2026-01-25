Se incendió un restaurante frente al estadio de Boca: hubo al menos 5 personas asistidas

El hecho se produjo en la previa del partido del Xeneize contra Deportivo Riestra. Las llamas fueron controladas por los bomberos en el marco de un amplio operativo.

Al menos cinco personas fueron asistidas debido a un incendio en un restaurante ubicado enfrente del estadio de Boca , que se registró en la previa del partido del Xeneize contra Deportivo Riestra por la primera fecha del torneo Apertura 2026.

El parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) , al que accedió C5N , detalló que el hecho, ocurrido en el restaurante Genovés , se produjo sobre la calle Brandsen al 800, entre Juan de Dios Filiberto y Práctico Poliz. Las llamas fueron controladas por los bomberos, en el marco de un amplio operativo en la zona.

En tal sentido, dos hombres debieron ser oxigenados por un grupo de médicos , mientras que otros dos fueron trasladados hacia el Hospital Argerich por inhalación de humo. En tanto, una bombera también fue auxiliada, aunque sólo por un control clínico.

AHORA | Incendio en restaurante frente a la cancha de Boca. Dirección: Brandsen 805, La Boca. Personal de emergencias asistió a 4 personas en el lugar. Los pacientes se encuentran fuera de peligro y recibiendo oxigenación. Edificio evacuado preventivamente. … pic.twitter.com/uavoAGRjTk

En este marco, el SAME precisó que cuatro ambulancias y una Unidad de Triage (UMAT) se dirigieron al lugar debido al operativo, que finalizó luego de unas horas.

L a mujer de 70 años que era buscada tras el incendio en un conventillo de La Boca el viernes fue hallada muerta por los equipos de rescate. A partir del relato de los vecinos, constataron que vivía en el segundo piso del edificio y, al ingresar los bomberos y el personal de SAME la encontraron sin vida.

El fuego comenzó cerca de las 8:30 de la mañana; el conventillo cuenta con tres pisos y está ubicado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, cerca del estadio de Boca Juniors.

En el lugar se estableció un gran operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAM), personal del Grupo Especial de Rescate (GER), y Bomberos de la Ciudad.

Según explicaron los vecinos, el fuego habría comenzado en el segundo piso, por un cortocircuito de un cargador de celular enchufado en una zapatilla, y se extendió rápidamente por el edificio. Cerca del mediodía, el fuego fue controlado por los Bomberos de la Ciudad; tuvieron que trabajar quince dotaciones.