Este es el cambio clave en los cortes de carne que van en el asado y todos los parrilleros deben conocer

Cada vez más especialistas sostienen que este nuevo enfoque ya no es una moda, sino una evolución que todo parrillero debería conocer.

Informate sobre las mejores formas de hacer asado hoy

  • El asado ya no se limita solo a los cortes clásicos tradicionales.
  • Se incorporan cortes alternativos, carnes maduradas y embutidos artesanales. Además, las guarniciones ganaron protagonismo, especialmente las verduras a la parrilla.
  • Hoy, la técnica y la calidad de los ingredientes pasan a ser más importantes que la improvisación.
  • El asado se reinventa combinando tradición con una mirada más moderna y cuidada.

El asado argentino atraviesa una transformación silenciosa que ya se nota en parrillas, restaurantes y reuniones familiares. Lejos de tratarse solo de una cuestión de gustos, hay un cambio clave en los cortes de carne que se eligen y en la forma en que se los cocina, y cada vez más parrilleros coinciden en que conocerlo marca la diferencia en el resultado final.

Durante años, el ritual estuvo dominado por un puñado de clásicos infaltables, pero hoy la tendencia apunta a una selección más estratégica, variada y consciente de cada corte, teniendo en cuenta su origen, su estructura y la mejor técnica para aprovecharlo. Este giro no solo impacta en el sabor, sino también en la experiencia completa del asado.

Cómo cambiaron los cortes de carne que están en los asados

CARNE A LA PARRILLA

La propuesta del asado ya no gira únicamente en torno al trío tradicional de costilla, vacío y chorizo. En cada vez más parrillas aparecen cortes alternativos, carnes maduradas y embutidos artesanales, elaborados con materias primas seleccionadas y pensados para ofrecer una experiencia diferente.

A eso se suma un cambio importante en las guarniciones: las verduras a la parrilla, las calabazas asadas, los boniatos o los espárragos al rescoldo pasaron a ocupar un lugar central en la mesa, incluso entre quienes no consumen carne.

Así, el asado argentino vive una relectura que mezcla herencia y renovación. La improvisación va quedando de lado y cede espacio a la técnica y a Cómo cambiaron los cortes de carne que están en los asadosuna elección más cuidada de los productos. El fuego sigue siendo el gran protagonista, pero hoy se lo mira con otra lógica: menos rutina y más búsqueda de calidad en cada detalle.

