Indignación en el mar: denunciaron a un guardavidas por no rescatar a un kayakista en peligro

La presentación judicial la hizo el Municipio de Villa Gesell, donde ocurrió el hecho, en la zona del muelle. El hombre registró el incidente y se lo escucha decir una frase lapidaria: “La voy a dejar ahí hasta lo último. Que aprenda”.

El guardavidas filmó la secuencia y se lo escucha relatar el momento. "8:10, bardeando ya"

El Municipio de Villa Gesell denunció penalmente a un guardavidas de un sector concesionado por abandono de persona que, se negó a ayudar a un kayakista que estaba en peligro en el mar y grabó la secuencia con su celular en medio de insultos y burlas.

El hecho ocurrió en la zona del muelle de dicha localidad balnearia, entre las 8:10 de la mañana, según el propio relato del trabajador, quien notó de inmediato que un kayak había volcado en una canaleta. Sin embargo, lejos de intentar salvarlo, el trabajador registró el incidente con su teléfono y se lo escuchar decir, entre burlas e insultos: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

“ Ahí lo tenes, mirá, 8 y 10 de la mañana, bardeando ya. Llegué, empezó a salir, se dio vuelta en el banco y mirá, lo tiene ahí en la canaleta. Le tiró el kayak a la mierda y quedó ahí boyando como una boya”, es el relato mientras muestra al joven en el mar por un lado y el bote lejos de él.

El video, que ya forma parte de la prueba judicial, revela que el guardavidas se encontraba en un estado de exaltación debido a conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente porque me rompieron la sombrilla”, se lo escucha decir mientras la víctima permanecía a la deriva.

En el audio, el denunciado relata con desprecio cómo el kayak derivaba hacia el muelle y reafirmando su decisión de no ir a salvarlo y quedarse filmando toda la situación: “Quedó boyando como una boya... no entendió el boludo, ahí lo tenés a punto de colisionar”.

Un guardavidas fue denunciado por no rescatar a un kayakista en el mar

Desde el Ejecutivo local aclararon que el involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, el cual se rige por estrictos protocolos de capacitación y protección de la vida.

Sin embargo, al tratarse de un trabajador de un sector privado, el Municipio ya notificó a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa.

La denuncia penal busca determinar si se configuró un incumplimiento de los deberes de cuidado, considerando que el acusado priorizó su “bronca” personal debido a que mencionó que le habían roto una sombrilla, por sobre la vida de la persona en el agua.

Sobre el final del video, el trabajador sigue filmando la secuencia y relata cuando el kayakista ya está sobre la orilla recostado sobre la arena y la canoa en el mar. “Ahí está, mansito. Ahí debajo de los de azul. Esta gente no aprende más”, concluyó.