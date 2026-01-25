25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Indignación en el mar: denunciaron a un guardavidas por no rescatar a un kayakista en peligro

La presentación judicial la hizo el Municipio de Villa Gesell, donde ocurrió el hecho, en la zona del muelle. El hombre registró el incidente y se lo escucha decir una frase lapidaria: “La voy a dejar ahí hasta lo último. Que aprenda”.

Por
El guardavidas filmó la secuencia y se lo escucha relatar el momento. 8:10

El guardavidas filmó la secuencia y se lo escucha relatar el momento. "8:10, bardeando ya" 

El Municipio de Villa Gesell denunció penalmente a un guardavidas de un sector concesionado por abandono de persona que, se negó a ayudar a un kayakista que estaba en peligro en el mar y grabó la secuencia con su celular en medio de insultos y burlas.

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.
Te puede interesar:

Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

El hecho ocurrió en la zona del muelle de dicha localidad balnearia, entre las 8:10 de la mañana, según el propio relato del trabajador, quien notó de inmediato que un kayak había volcado en una canaleta. Sin embargo, lejos de intentar salvarlo, el trabajador registró el incidente con su teléfono y se lo escuchar decir, entre burlas e insultos: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

Ahí lo tenes, mirá, 8 y 10 de la mañana, bardeando ya. Llegué, empezó a salir, se dio vuelta en el banco y mirá, lo tiene ahí en la canaleta. Le tiró el kayak a la mierda y quedó ahí boyando como una boya”, es el relato mientras muestra al joven en el mar por un lado y el bote lejos de él.

El video, que ya forma parte de la prueba judicial, revela que el guardavidas se encontraba en un estado de exaltación debido a conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente porque me rompieron la sombrilla”, se lo escucha decir mientras la víctima permanecía a la deriva.

En el audio, el denunciado relata con desprecio cómo el kayak derivaba hacia el muelle y reafirmando su decisión de no ir a salvarlo y quedarse filmando toda la situación: “Quedó boyando como una boya... no entendió el boludo, ahí lo tenés a punto de colisionar”.

Embed

Un guardavidas fue denunciado por no rescatar a un kayakista en el mar

Desde el Ejecutivo local aclararon que el involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, el cual se rige por estrictos protocolos de capacitación y protección de la vida.

Sin embargo, al tratarse de un trabajador de un sector privado, el Municipio ya notificó a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa.

La denuncia penal busca determinar si se configuró un incumplimiento de los deberes de cuidado, considerando que el acusado priorizó su “bronca” personal debido a que mencionó que le habían roto una sombrilla, por sobre la vida de la persona en el agua.

Sobre el final del video, el trabajador sigue filmando la secuencia y relata cuando el kayakista ya está sobre la orilla recostado sobre la arena y la canoa en el mar. “Ahí está, mansito. Ahí debajo de los de azul. Esta gente no aprende más”, concluyó.

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en Punta del Este.
play

Rescataron a una familia argentina que volcó con una lancha en Punta del Este

play

Doce horas a la deriva en el mar: el turista argentino rescatado en Punta del Este contó su increíble aventura

La VTV es un control obligatorio que se realiza una vez por año.

Qué autos no deberán hacer la VTV en 2026

Tres delincuentes entraron a una casa en Saavedra y atacaron a un matrimonio de jubilados mientra dormía.

Entradera salvaje: buscan a Gala, la gata del jubilado asesinado en Saavedra

El hecho se produjo a metros del estadio de Boca.

Se incendió un restaurante frente al estadio de Boca: hubo al menos 5 personas asistidas

Los médicos le hicieron maniobras de reanimación al niño, pero no pudieron salvarlo

Tragedia durante una cena: un nene de 2 años murió atragantado con la comida

Rating Cero

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

Desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países.
play

La miniserie que está en Netflix y desconcierta a todos con su final

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

últimas noticias

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.

Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

Hace 10 minutos
Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Hace 29 minutos
Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Hace 43 minutos
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Hace 47 minutos
Podrían ser más los presos políticos liberados.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos

Hace 50 minutos