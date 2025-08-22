Qué hacer en Buenos Aires el 23 y 24 de agosto: el evento con amplia variedad de café a $3.000

Qué se va a ofrecer en esta nueva edición de Cafecito BA.

Para aquellas familias o grupos de amigos que aún no tienen un plan de fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un evento original y divertido. Se trata de Cafecito BA, un evento que llega al barrio de Belgrano los próximos 23 y 24 de agosto, a través de BA Capital Gastronómica.

Este festival ya tuvo dos ediciones anteriores en las cuales se registraron más de 150.000 amantes del café, tanto en Palermo como en Recoleta. Ahora, este fin de semana cafetero se traslada a La Glorieta de las Barrancas de Belgrano, y se buscará replicar el éxito de las últimas jornadas.

cafecito ba 2 En qué consiste Cafecito BA Durante dos días habrán 14 puestos, donde se podrán degustar todo tipo de cafés, con precios a partir de $3.000, y acompañarlos con opciones dulces o saladas, desde $3.500. Estos fueron los sitios elegidos para representar al café en esta edición:

Al Paso

Bilbo Café

Cura Té Alma

Darién Café

Hobby Café

Jimena Fuster estudio de pastelería

Kraft

Le Blé

Molina Panadería Café

Palmyra café de especialidad

Pastelería Don Blanco

Patagonia Danuë Chocolatier

Puerto Blest

Vedra

cafecito ba 3 Por otra parte, Cafecito BA no se trata solo del café, sino que va a ofrecer una biblioteca al aire libre, cine al aire libre, juegos para compartir en familia, música en vivo y lectura de la borra del café (entre 16 a 18). Ambas jornadas comenzarán a las 10:30 y terminarán a las 19:00, y la entrada es libre y sin costo. Además, se permiten mascotas en el evento.