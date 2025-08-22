22 de agosto de 2025 Inicio
Qué hacer en Buenos Aires el 23 y 24 de agosto: el evento con amplia variedad de café a $3.000

Con puestos gastronómicos y shows en vivo, el festival busca replicar el éxito de las ediciones anteriores.

Por
Qué se va a ofrecer en esta nueva edición de Cafecito BA.

Para aquellas familias o grupos de amigos que aún no tienen un plan de fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un evento original y divertido. Se trata de Cafecito BA, un evento que llega al barrio de Belgrano los próximos 23 y 24 de agosto, a través de BA Capital Gastronómica.

Este festival ya tuvo dos ediciones anteriores en las cuales se registraron más de 150.000 amantes del café, tanto en Palermo como en Recoleta. Ahora, este fin de semana cafetero se traslada a La Glorieta de las Barrancas de Belgrano, y se buscará replicar el éxito de las últimas jornadas.

cafecito ba 2

En qué consiste Cafecito BA

Durante dos días habrán 14 puestos, donde se podrán degustar todo tipo de cafés, con precios a partir de $3.000, y acompañarlos con opciones dulces o saladas, desde $3.500. Estos fueron los sitios elegidos para representar al café en esta edición:

  • Al Paso
  • Bilbo Café
  • Cura Té Alma
  • Darién Café
  • Hobby Café
  • Jimena Fuster estudio de pastelería
  • Kraft
  • Le Blé
  • Molina Panadería Café
  • Palmyra café de especialidad
  • Pastelería Don Blanco
  • Patagonia Danuë Chocolatier
  • Puerto Blest
  • Vedra
cafecito ba 3

Por otra parte, Cafecito BA no se trata solo del café, sino que va a ofrecer una biblioteca al aire libre, cine al aire libre, juegos para compartir en familia, música en vivo y lectura de la borra del café (entre 16 a 18). Ambas jornadas comenzarán a las 10:30 y terminarán a las 19:00, y la entrada es libre y sin costo. Además, se permiten mascotas en el evento.

Quienes paguen con Naranja X tendrán un 30% de descuento, escaneando el QR desde la app con dinero en cuenta, con un tope de reintegro de $10.000. El descuento se aplicará de forma automática en la aplicación.

Programación artística

Sábado y domingo

  • 12:30 h – Jorgelina Saxo
  • 14:30 h – La puerta musical (dúo de cuerdas)
  • 16:00 h – Lubi Saxo
  • 17:15 h – Sampled Wax (DJ de vinilos)
