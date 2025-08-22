22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La Ciudad recuperó un predio ocupado hace 12 años por la agrupación política de Raúl Castells

Con el permiso vencido funcionaba como un campo de deportes. El gobierno porteño aclaró que los chicos de los colegios de la zona van a poder seguir utilizando el predio.

Por
El espacio es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

El espacio es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

La Ciudad desalojó un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo donde funcionaba irregularmente un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera el dirigente Raúl Castells. Tenía el permiso vencido hace 12 años.

Qué actividades se pueden hacer en este bello pueblo cercano a Buenos Aires.
Te puede interesar:

Está a una hora de Buenos Aires y es ideal para conocerlo en una escapada de fin de semana

El desalojo, como parte de la estrategia para seguir trabajando en el orden público, se realizó en el predio de avenida Paseo Colón y San Juan, a un costado de la Autopista 25 de Mayo. Intervino la Policía de la Ciudad y personal de los Ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y de Desarrollo Humano y Hábitat. Se sacaron del lugar todas las pertenencias de los ocupantes para liberar el predio.

Este espacio es propiedad del Gobierno de la Ciudad y había sido cedido a la organización de Raúl Castells en 2008 mediante una resolución firmada por el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro. Con el permiso vencido funcionaba como un campo de deportes de la Universidad Popular del movimiento político del ex piquetero.

Ahora pasará a administrarlo el Gobierno de la Ciudad. Los chicos de los colegios de la zona que usan el predio van a poder seguir utilizándolo.

“No vamos a permitir ocupaciones ilegales del espacio público ni privado donde unos pocos se aprovechan. Tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones porque hay que dejar de confundir necesidad con impunidad. Los vecinos nos reclaman orden y esa es nuestra prioridad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

allanamientos1

Según informó el gobierno porteño, el desalojo de este viernes, que comenzó a las seis de la mañana, "es parte de las políticas que lleva adelante la gestión de Jorge Macri para terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar bienes públicos y garantizar el cumplimiento de la ley".

"Y se encuadra en la planificación que impulsa el Jefe de Gobierno para poner fin a situaciones que alteran la convivencia ciudadana, generan problemas de inseguridad y afectan la calidad de vida de los vecinos", agregó.

Hasta el momento, se realizaron 10 megaoperativos de desalojo de manteros en distintas zonas de la Ciudad como Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También se desmantelaron feriales ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), en el aeroparque Jorge Newbery, en Plaza Lavalle y en el Congreso.

Del mismo modo, la Ciudad intensificó durante la actual gestión su labor para prevenir, combatir y terminar definitivamente con las acciones extorsivas de los “trapitos” en la vía pública. Y en paralelo, se envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas para quienes cometan esas contravenciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Mezzetta y La Posta de Achaval representan la esencia de la gastronomía porteña con sus versiones únicas de fugazzeta rellena.

Las 2 pizzerías destacadas de Buenos Aires para comer la mejor fugazzeta rellena

Qué se va a ofrecer en esta nueva edición de Cafecito BA.

Qué hacer en Buenos Aires el 23 y 24 de agosto: el evento con amplia variedad de café a $3.000

Macri y Noboa dialogaron sobre prioridades compartidas especialmente en temas de seguridad.

Jorge Macri le entregó la Llave de la Ciudad al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

Qué actividadesse llevarán a cabo en este festival.

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival de tango que no te podés perder hasta el 2 de septiembre

Dónde se puede disfrutar del mejor matambre a la pizza de la ciudad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer un excelente matambre a la pizza

Rating Cero

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Michael Jackson.

La impresionante transformación de Michael Jackson: así se veía antes de los retoques

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

últimas noticias

play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Hace 22 minutos
play
Esta película sueca causa furor en Netflix.

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

Hace 27 minutos
play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Hace 34 minutos
Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Hace 41 minutos
Cada vez más personas recurren a la tecnología para relacionarse.

Adiós a Tinder: la nueva app que pocos conocen y le compite de igual a igual

Hace 42 minutos