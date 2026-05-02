Shakira se presentará en Brasil para brindar durante este sábado 2 de mayo un show gratuito en las playas de Copacabana donde se espera grandes expectativas superando la convocatoria de 2 millones de personas, y que se convierta en un evento histórico.
La artista colombiana llegó al país carioca como parte del ciclo Todo Mundo no Rio y ya dio una especia de adelanto de lo que será su presentación cuando durante las pruebas de sonido en el escenario ubicado frente al hotel Copacabana Palace, la artista incluyó en su repertorio canciones como Loca e I Can’t Remember to Forget You, temas que no habían formado parte de sus presentaciones recientes.
Según informes de asistentes en redes sociales, la sesión de práctica se extendió hasta la 1:20 de la madrugada bajo una estricta vigilancia logística, el recital se espera que tenga una duración de dos horas y que podría contar con la presencia de la reconocida artista local, Anitta, para cantar juntas, Choka Choka.
Además, a la espera de la aparición de la artista de carácter internacional los fanáticos podrán disfrutar de presentaciones con DJs invitados como Vintage Culture y Maz.
Durante la noche de este viernes se la pudo ver a la artista colombina en la venta de la habitación del hotel donde se hospeda viendo la multitud que ya está acampando, bailando y cantando para disfrutar del mega show. “¿Todos ellos están aquí por mí? Noo, ¿por mí, por qué?”, se la escucha decir mientras mira y se toma la cara sorprendida de la gente que la está esperando.
Shakira en Brasil: a qué hora es y cómo verlo en vivo
El horario de inicio del evento gratuito y de gran convocatoria internacional de Shakira será a las 21:45, hora local en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro.
En Argentina, el horario es el mismo y se podrá ver a través de la plataforma de stream Globoplay y en YouTube, se espera que el canal de Multishow transmita parte del evento o contenidos exclusivos.
El show presencial es totalmente gratuito, tal como sucedió con las presentaciones de Madonna en 2024 y Lady Gaga el año pasado en este mismo escenario.