Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en Agencia de Discapacidad para recibir una pensión

Cientos de personas se presentaron en la sede del ente público debido a la suspensión del cobro de sus pensiones desde, por lo menos, el mes de junio.

En medio de la investigación por una trama de corrupción que salpica a varios funcionarios del Gobierno y que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo , en el edificio del ente público hacen largas filas para reclamar el cobro de sus pensiones por discapacidad.

El periodista Bernardo Magnago , desde la sede del ANDIS, habló para La Mañana en C5N con algunas de las personas que se presentaron a pedir el reintegro de su pensión. "Mi hijo tiene esquizofrenia y me están diciendo que me falta un trámite, una firma, del jefe que ya no está. Yo los papeles los entregué todos ", contó una de las mujeres que estaban en la sede.

Otro de los hombres contó que tiene una afección en el ojo, por lo que no puede trabajar. " Comencé a cobrar la mínima, que es de $20.000 y ahora está en $270.000. Me dijeron que tenía una pensión trucha y está en revisión, yo vengo de Francisco Solano y necesito cobrar".

Por la madrugada se llevaron adelante una veintena de allanamientos para investigar los audios que involucran al Gobierno y al titular de la droguería Suizo Argentina. Fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular, pero no fue encontrado, mientras que en la droguería se secuestraron sobres con dólares.

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. Ósea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes"

En el tercer audio, Spagnuolo dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes"

En el cuarto audio, el exfuncionario dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo"

En el sexto audio, Spagnuolo habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, el extitular de la ANDIS arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.