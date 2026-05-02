¿Cuántas veces por semana? Florencia Peña reveló un dato íntimo y sorprendió La actriz habló sin filtros de csu intimidad con Ramiro Ponce de León, con quien está en pareja desde 2013. + Seguir en







Flor Peña está pareja desde 2013. Instagram

La conductora de Luzu TV, Florencia Peña, se adentró en su propia intimidad y contó al público como mantiene el fuego vivo en su relación luego de 13 años de relación y sorprendió al revelar cuántas veces tiene sexo por semana.

A diferencia de lo que fue en algún momento, según ella misma, cambió: “Debo admitir que estoy… que mermó un poco. Antes todos los días, a veces dos. Pasa que nosotros vivimos cinco años separados y eso ayudó un montón. Ahora una vez por semana mínimo. Hay que ponerle garra igual, eh".

Pero contó que la situación cambia cuando viajan a Salta, donde tienen una casa y la usan para vacaciones. También contó que se alejan de la diaria para poder cambiar el chip: “Vamos a hoteles también”.