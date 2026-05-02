¿Cuántas veces por semana? Florencia Peña reveló un dato íntimo y sorprendió

La conductora de Luzu TV, Florencia Peña, se adentró en su propia intimidad y contó al público como mantiene el fuego vivo en su relación luego de 13 años de relación y sorprendió al revelar cuántas veces tiene sexo por semana.
La actriz habló sin filtros de csu intimidad con Ramiro Ponce de León, con quien está en pareja desde 2013.
La conductora de Luzu TV, Florencia Peña, se adentró en su propia intimidad y contó al público como mantiene el fuego vivo en su relación luego de 13 años de relación y sorprendió al revelar cuántas veces tiene sexo por semana.
A diferencia de lo que fue en algún momento, según ella misma, cambió: “Debo admitir que estoy… que mermó un poco. Antes todos los días, a veces dos. Pasa que nosotros vivimos cinco años separados y eso ayudó un montón. Ahora una vez por semana mínimo. Hay que ponerle garra igual, eh".
Pero contó que la situación cambia cuando viajan a Salta, donde tienen una casa y la usan para vacaciones. También contó que se alejan de la diaria para poder cambiar el chip: “Vamos a hoteles también”.
Incluso, hace dos años confirmó que dejó el poliamor para tener una relación monogámica. “Yo soy de las que creen que nada está escrito en materia del amor, y me parece que cuando te enamoraste ya estás en problemas, de una manera o de otra”.