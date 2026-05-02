El jefe de la Fuerza Aérea británica advirtió que la defensa de las Islas Malvinas es "innegociable"

Sir Harv Smyth brindó una nota a The Times donde habló sobre la soberanía sobre el archipiélago y las versiones que salieron del Pentágono acerca del posible retiro de apoyo de los Estados Unidos a la postura inglesa.

El jefe de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), Sir Harv Smyth, declaró el estado de "máxima alerta" en el organismo y advirtió que la defensa de la Islas Malvinas es " innegociable ". Así lo expresó en una nota con The Times donde se pronunció sobre los distintos puntos de control que tienen a lo largo del mundo y luego de las las versiones que salieron del Pentágono acerca del posible retiro de apoyo de los Estados Unidos a la postura inglesa sobre el archipiélago.

“Hoy, en todo el Reino Unido y a nivel mundial, en lugares tan lejanos como Oriente Medio, la RAF está en estado de máxima alerta y lista para defender a nuestro país en cualquier momento”, escribió Sr. Smyth en el diario británico.

En este sentido, agregó que "desde la ‘alerta de reacción rápida’ en el Reino Unido, que se activó recientemente contra un presunto bombardero ruso ‘Bear’ que se aproximaba a nuestro espacio aéreo desde el norte, hasta los aviones de combate con base en las Malvinas (que defienden las islas desde la guerra de 1982), pasando por nuestro actual despliegue de Typhoon en Rumania como parte de la vital misión de vigilancia aérea reforzada de la OTAN, el papel de la RAF en la defensa del espacio aéreo es innegociable.”

Incluso dejó en claro que la Real Fuerza Aérea se encuentra preparada para intervenir "en cualquier momento" con el objetivo de proteger a sus ciudadanos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le bajó el tono a la filtración de un mail del Pentágono en el que se consideraba la posibilidad de respaldar a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. "Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas", descartó el funcionario.

"Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico", definió Rubio a The Telegraph sobre la posible represalia a Reino Unido por no acompañar a Estados Unidos en la guerra contra Irán. El secretario ratificó la postura de "neutralidad" sobre la usurpación británica de las Islas Malvinas.

"Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes", explicó.

Sus dichos tienen lugar luego de que el mismo presidente Donald Trump bajara el tono de su enfrentamiento con Reino Unido al recibir al rey Carlos III y a la reina Camilla en la Casa Blanca. "En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos", definió este martes.

La respuesta de los británicos en Malvinas ante el rumor de cambio de postura de Donald Trump

Tras los dichos del funcionario norteamericano sobre un posible cambio de postura en torno al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, la población británica implantada en ese territorio argentino ratificó su voluntad de sostener el estatus político actual. Recordaron el contundente resultado del referéndum de 2013, cuando el 99,8% de los británicos en las Islas Malvinas optó por continuar bajo la administración de Reino Unido.

En esa misma línea, remarcaron que no están dispuestos a resignar su derecho a decidir sobre su futuro ni a que la cuestión política sea utilizada como herramienta de negociación en el plano internacional.

En tanto, un vocero del Consejo Ejecutivo local subrayó que la autodeterminación constituye "un derecho humano esencial" reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, destacó que la consulta realizada en 2013, cuya participación fue cercana al 92%, contó con supervisión internacional y representa el principal argumento de los británicos implantados en las islas argentinas para sostener la legitimidad de la usurpación del Reino Unido sobre el territorio.