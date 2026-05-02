Dos panelistas de Telefe están en guerra total: ¿Una se va? La relación entre ambas se terminó y se refleja en el programa, por eso tuvieron una reunión para definir su futuro. + Seguir en







¿Qué pasa en Ariel en su salsa? Telefe

La interna en el programa Ariel en su salsa de Telefe queda cada vez más en evidencia, dos panelistas no se quieren y no lo pueden disimular: Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis están en guerra. Por ese motivo, ambas tuvieron una reunión con el conductor para definir su futuro.

La llegada de Xipolitakis al equipo habría generado conflictos porque sumaron una figura con el fin de potenciar el rating y eso hizo estallar a Viciconte. La bronca entre ambas comenzó a notarse al aire y decidieron tomar medidas.

“Hubo una reunión secreta entre Ariel Rodríguez Palacios, Victoria Xipolitakis y Mica Viciconte, el trío que protagonizan Ariel en su salsa”, contó Adrián Pallares en Intrusos y agregó: “Hubo una reunión para tratar de calmar un poco los ánimos”.

Fue entonces que Daniel Ambrosino sumó: “La relación entre Vicky y Mica es absolutamente nula. Entre ellas frío absoluto, un hielo. Había un equipo que se había formado entre Ariel, Mica y Nico Peralta que se llevaban muy bien. Desde la llegada de Xipolitakis la cosa cambió”.