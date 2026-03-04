4 de marzo de 2026 Inicio
Máxima tensión en el centro porteño: trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

Mientras el gremio y el Gobierno se reúnen en una audiencia en la que buscarán resolver si la tregua se extiende por cinco días más, afuera la Policía responde con balas de goma y palazos. El avance de los oficiales, que fue sorpresivo, también dejó varios detenidos.

Los trabajadores se concentran en la puerta de la Secretaría de Trabajo.

Un nuevo episodio de violencia tiñó las calles de la Ciudad de Buenos Aires: trabajadores de Fate, militantes y gremios fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal en el marco de las protestas frente a la Secretaría de Trabajo por el cierre de la empresa neumática.

La abogada María Belén Russo Cornara será la nuevadefensa de la familia de Loan Peña
La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

En medio de la manifestación, la Policía de la Ciudad, junto con la Policía Federal, avanzaron con una acción represiva que causó sorpresa: comenzaron con golpes, rociado de gas pimienta y palazos a los presentes con el objetivo de despejar la calzada.

El cordón policial comenzó a avanzar en dirección a los trabajadores, a la vez que desde una línea anterior se veía cómo es que los camiones hidrantes lanzaban chorros de agua. El periodista Adrián Salonia, desde la sede de la cartera de Trabajo, contó en C5N que fue un ataque sorpresivo y que tras el avance se llevaron a varias personas detenidas.

Trabajadores de Fate se concentran en la puerta de la Secretaría de Trabajo

Los empleados, acompañados por gremios, organizaciones sociales y militantes, se presentaron alrededor de las 11 de la mañana en las puertas del establecimiento en un día clave: el Gobierno y el gremio tienen prevista una reunión virtual considerando que este miércoles vencía la conciliación obligatoria. El encuentro, entonces, tenía como objetivo decidir si la prórroga se extendía cinco días más.

En paralelo, los trabajadores acataron la decisión del gremio de llevar adelante un paro de 24 como respaldo al cierre de la empresa neumática hace poco menos de un mes. En caso de no llegar a un acuerdo, podría pasarse a una fase de negociación abierta.

