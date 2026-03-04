La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

A más de un año de la desaparición del pequeño, sus padres cuestionaron duramente al abogado que los representó en los primeros meses y aseguraron que ahora están contentos con el equipo de letrados que tienen.

La abogada María Belén Russo Cornara será la nueva defensa de la familia de Loan Peña

La familia de Loan Peña cambió a la defensa a la espera de que se fije una fecha por el juicio y apuntó contra el antiguo letrado, Fernando Burlando , por su trabajo en los primeros días de la investigación.

“Nos arrepentimos de haberlo contratado” , expresó María Noguera y reflexionó: “Decí que nos dimos cuenta pronto”. Además, la mamá de Loan señaló que Burlando “no presentaba nada”, “hizo mucho show” y “no se enfocó en la búsqueda de Loan” , fueron algunas de las frases que utilizó para mostrar su descontento.

“Perdió el tiempo. Hizo mucho show en la tele”, sentenció José y esa línea consideraron que todo cambió con el abogado Alejandro Vecchi. “Él no trabaja con mucha tele, por eso la gente dice que no buscamos más a Loan. Pero si se mueve”, aseguraron.

En esa línea, confirmó que ahora su defensa está a cargo María Belén Russo Cornar a e indicaron que “nos sentimos seguros y confiados con su defensa y su equipo”. “Al inicio no vino ni un perito y ahora con este nuevo equipo tuvimos la oportunidad de que llegue uno que hizo todo rápido y bien, aunque lamentablemente 20 meses después”, remarcó.

Por otro lado, a más de un año de la desaparición de su hijo, María exclamó que su día cambió, “ya no es más como antes, porque me está faltando uno” y agregó: “Por ahí estamos bien, pero cuando nos caemos, nos caemos todos”.

Padres de Loan Los padres pidieron saber la verdad sobre quién se llevó a su hijo de 5 años. Redes Sociales

De igual modo, los padres del niño hicieron hincapié en que, a pesar del desgaste mantienen la fe de encontrarlo: “Esperanza hay siempre”, concluyó José.

Juicio por Loan Peña: quiénes son los imputados

A la espera que la Justicia fije una fecha para el inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, la causa tiene como imputados a Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel.

Todos los mencionados, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan. El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Además, Alan Cañete; Verónica Machuca Yuni; Pablo Gabriel Núñez; Valeria López; Nicolás Gabriel “El Americano” Soria; Delfina Taborda; Leonardo Rubio; Elizabeth Cutaia; Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo, están acusados de diversos delitos.