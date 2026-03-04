La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

La familia de Loan Peña cambió a la defensa a la espera de que se fije una fecha por el juicio y apuntó contra el antiguo letrado, Fernando Burlando, por su trabajo en los primeros días de la investigación.
A más de un año de la desaparición del pequeño, sus padres cuestionaron duramente al abogado que los representó en los primeros meses y aseguraron que ahora están contentos con el equipo de letrados que tienen.
La familia de Loan Peña cambió a la defensa a la espera de que se fije una fecha por el juicio y apuntó contra el antiguo letrado, Fernando Burlando, por su trabajo en los primeros días de la investigación.
“Nos arrepentimos de haberlo contratado”, expresó María Noguera y reflexionó: “Decí que nos dimos cuenta pronto”. Además, la mamá de Loan señaló que Burlando “no presentaba nada”, “hizo mucho show” y “no se enfocó en la búsqueda de Loan”, fueron algunas de las frases que utilizó para mostrar su descontento.
“Perdió el tiempo. Hizo mucho show en la tele”, sentenció José y esa línea consideraron que todo cambió con el abogado Alejandro Vecchi. “Él no trabaja con mucha tele, por eso la gente dice que no buscamos más a Loan. Pero si se mueve”, aseguraron.
En esa línea, confirmó que ahora su defensa está a cargo María Belén Russo Cornara e indicaron que “nos sentimos seguros y confiados con su defensa y su equipo”. “Al inicio no vino ni un perito y ahora con este nuevo equipo tuvimos la oportunidad de que llegue uno que hizo todo rápido y bien, aunque lamentablemente 20 meses después”, remarcó.
Por otro lado, a más de un año de la desaparición de su hijo, María exclamó que su día cambió, “ya no es más como antes, porque me está faltando uno” y agregó: “Por ahí estamos bien, pero cuando nos caemos, nos caemos todos”.
De igual modo, los padres del niño hicieron hincapié en que, a pesar del desgaste mantienen la fe de encontrarlo: “Esperanza hay siempre”, concluyó José.
A la espera que la Justicia fije una fecha para el inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, la causa tiene como imputados a Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel.
Todos los mencionados, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan. El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.
Además, Alan Cañete; Verónica Machuca Yuni; Pablo Gabriel Núñez; Valeria López; Nicolás Gabriel “El Americano” Soria; Delfina Taborda; Leonardo Rubio; Elizabeth Cutaia; Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo, están acusados de diversos delitos.