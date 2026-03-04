4 de marzo de 2026 Inicio
Uno por uno, cómo fue la salida de los ministros del Gabinete original de Javier Milei

Con su renuncia a la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona se convirtió en el octavo miembro del equipo inicial en dejar su cargo. Muchos de ellos se fueron en medio de internas en el Gobierno.

En el inicio de su gobierno

En el inicio de su gobierno, Javier Milei definió un Gabinete con 9 ministerios.

Cúneo Libarona explicó su renuncia como ministro de Justicia: "No veo a mi nieto y adelgacé 14 kilos"

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", expresó el mandatario.

Del plantel original, solamente se mantienen Luis Caputo en Economía y Sandra Pettovello en Capital Humano, ambos con fuerte respaldo de Milei.

Una imagen de la primera reunión de Gabinete de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Uno por uno, cómo fue la salida de los ministros del primer Gabinete de Javier Milei

  • Guillermo Ferraro (Infraestructura): primera baja del Gabinete. Se formalizó su renuncia el 5 de marzo de 2024, un mes y medio después de que se anunciara a través de redes sociales su salida por "motivos personales". Tras su fallecimiento en diciembre de ese año, Milei acusó en una entrevista a Posse de haberle "hecho la cama" a Ferraro. El propio exministro había apuntado contra "alguien cercano" al Presidente por su salida, en medio de rumores de filtración a la prensa de información reservada de una reunión de Gabinete en plena tensión con los gobernadores por el debate de la Ley Bases.
  • Nicolás Posse (jefe de Gabinete): fue la persona que menos duró en el cargo desde su creación en 1994, con apenas 169 días. Renunció el 27 de mayo de 2024 en medio de discusiones tras tensiones con Karina Milei, acusaciones de espionaje interno y un supuesto descontento por el manejo del Congreso y retrasos en la gestión durante el debate de la Ley Bases.
  • Guillermo Francos (Interior): renunció el 27 de mayo de 2024 para reemplazar a Posse como jefe de Gabinete, cargo que dejó el 1° de noviembre de 2025 en medio de internas dentro del Gobierno. Tras su salida, denunció una "campañita" en su contra en redes sociales en la previa de las elecciones legislativas de ese año.
  • Mario Russo (Salud): renunció el 27 de septiembre de 2024 por motivos "estrictamente personales", aunque el ministerio se encontraba envuelto en denuncias por corrupción y críticas por la mala gestión de la epidemia de dengue del verano de 2024.
  • Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto): otra víctima de las internas del Gobierno, dejó su cargo el 31 de octubre de 2024 tras votar en la ONU contra el bloqueo a Cuba, lo que motivó el enojo de Milei y su salida del Gobierno.
  • Patricia Bullrich (Seguridad): se mantuvo en el cargo hasta el 2 de diciembre de 2025, cuando renunció para asumir como senadora por La Libertad Avanza.
  • Luis Petri (Defensa): renunció en diciembre de 2025 para asumir su banca en la Cámara de Diputados.
  • Mariano Cúneo Libarona (Justicia): renunció el 4 de marzo de 2026 por motivos personales, en medio de disputas internas del Gobierno. Coqueteó con su salida en distintos momentos de tensión interna y en medio de cuestionamientos por el ritmo de las reformas judiciales, cuando dejó trascender su malestar y evaluó la posibilidad de apartarse. En más de una oportunidad, su entorno hizo saber que analizaba volver de lleno a la actividad privada. Siempre, hasta ahora, Milei había logrado retenerlo.
  • Luis Caputo (Economía): continúa como titular de la cartera.
  • Sandra Pettovello (Capital Humano): continúa en el cargo con fuerte respaldo del Presidente pese a las denuncias por la retención de toneladas de alimentos en galpones destinados a comedores populares.
