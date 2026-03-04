4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por el crimen de Kim Gómez: declararon culpable a uno de los adolescentes

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó al principal acusado por el asesinato de la niña de 7 años.

Por
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó al pricinpal acusado por el asesinato de la niña de 7 años. 
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó al pricinpal acusado por el asesinato de la niña de 7 años. 
  •  
Redes Sociales

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata declaró culpable a uno de los adolescentes por el asesinato de Kim Gómez. El otro menor que participó de violento crimen fue declarado inimputable por tener 14 años.

La abogada María Belén Russo Cornara será la nuevadefensa de la familia de Loan Peña
Te puede interesar:

La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

El próximo lunes 16 de marzo se conocerá l monto de la pena y los fundamentos del jurado. El abogado de la familia de Kim, Jorge Bru aseguró que "el imputado ha sido declarado coautor penalmente responsable del delito que se le imputa, que es justamente el de homicidio en ocasión de robo", aseguró en diálogo con A24.

Además brindó detalles de cómo fue el proceso que duró ocho audiencias, donde pasaron testigos, peritos, profesionales: "El viernes pasado se cerró el debate oral con los alegatos de las partes, de la fiscalía, de la defensa", añadió.

kim gomez

La Fiscalía, a cargo de Mercedes Catani, solicitó que el acusado sea condenado a 23 años y 4 meses de prisión. Mientras que la defensa pidió que sea juzgado por homicidio culposo sin intención de matar, sumado a la tentativa de robo, por lo que solicitaron una pena de 7 años.

En cuanto al otro menor, que tenía 14 años en 2025, el abogado explicó que "el otro autor es el chico menor de edad, que se encuentra sometido a un régimen tutelar por ser menor de edad al momento del hecho, es inimputable es sometido a un régimen de resguardo en un instituto adecuado".

El crimen ocurrió en febrero de 2025, en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron al vehículo en que estaban Florencia, madre de la pequeña, y Kim, les robaron el auto y escaparon a gran velocidad.

La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades. En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas y los golpes que sufrió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

play

Acusó a su novia de serle infiel y le disparó en la calle: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?"

Los sospechosos fueron filmados por las cámaras de seguridad.

Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo

El hecho se produjo en Berisso.

Tragedia en Berisso: una mujer de 86 años murió tras un incendio en su casa

Un comerciante persiguió en camioneta a dos ladrones tras el robo de su bicicleta y atropelló a uno.

Mendoza: un hombre persiguió a los ladrones de su bicicleta y mató a uno al atropellarlo con su camioneta

El joven de 17 años se encuentra en grave estado. 

Estremecedor: un adolescente llevó un arma a su escuela y se disparó frente a sus compañeros

Rating Cero

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

A lo largo de su carrera, logró hacerse un lugar como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional.

Qué fue de la vida de María Rosa Yorio, ex esposa de Charly García y madre de su único hijo

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

últimas noticias

Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

Hace 11 minutos
play
La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Hace 12 minutos
Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

Hace 13 minutos
play
El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

Hace 15 minutos
Carne hecha en la airfyer: se puede. 

Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

Hace 16 minutos