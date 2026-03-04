Juicio por el crimen de Kim Gómez: declararon culpable a uno de los adolescentes

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó al principal acusado por el asesinato de la niña de 7 años.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata declaró culpable a uno de los adolescentes por el asesinato de Kim Gómez . El otro menor que participó de violento crimen fue declarado inimputable por tener 14 años.

El próximo lunes 16 de marzo se conocerá l monto de la pena y los fundamentos del jurado. El abogado de la familia de Kim, Jorge Bru aseguró que "el imputado ha sido declarado coautor penalmente responsable del delito que se le imputa , que es justamente el de homicidio en ocasión de robo", aseguró en diálogo con A24.

Además brindó detalles de cómo fue el proceso que duró ocho audiencias, donde pasaron testigos, peritos, profesionales: " El viernes pasado se cerró el debate oral con los alegatos de las partes, de la fiscalía, de la defensa ", añadió.

La Fiscalía, a cargo de Mercedes Catani, solicitó que el acusado sea condenado a 23 años y 4 meses de prisión. Mientras que la defensa pidió que sea juzgado por homicidio culposo sin intención de matar, sumado a la tentativa de robo, por lo que solicitaron una pena de 7 años.

En cuanto al otro menor, que tenía 14 años en 2025, el abogado explicó que " el otro autor es el chico menor de edad, que se encuentra sometido a un régimen tutelar por ser menor de edad al momento del hecho , es inimputable es sometido a un régimen de resguardo en un instituto adecuado".

El crimen ocurrió en febrero de 2025, en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron al vehículo en que estaban Florencia, madre de la pequeña, y Kim, les robaron el auto y escaparon a gran velocidad.

La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades. En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas y los golpes que sufrió.