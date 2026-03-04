Acusó a su novia de serle infiel y le disparó en la calle: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?" Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de una casa vecina. El agresor disparó contra la mujer en medio de una discusión y luego se la llevó en su moto. La víctima está grave. Por + Seguir en







Un caso de extrema violencia de género vivió una chica cuando su novio la increpó en su moto y un arma en mano acusándola de haberle sido infiel: le disparó en el pie y luego se la llevó.

El hecho ocurrió el lunes por la noche sobre la calle Nápoles al 500, en la localidad de Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora cuando el agresor iba con la chica y en determinado momento frena la motocicleta, la hace bajar y comienzan a discutir.

Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad de una casa vecina y se ve cuando empieza a agredirla y amenaza con un arma en la mano, mientras la chica intenta alejarse: la insultó y efectuó un disparo al suelo, que no alcanzó a herirla.

“Dejá el celular ahí porque te voy a matar”, se alcanza a escuchar en la filmación. “¿Me vas a meter los cuernos a mí?, ¿Me vas a meter los cuernos o no?”, le reclamó a los gritos, mientras ella le pide que frenara.

Más allá que la víctima intentó hablar con él, el agresor volvió a sacar el arma y disparó una vez más y esta vez la bala impactó en el pie de la joven quien intenta alejarse nuevamente escondiéndose detrás de una camioneta que estaba estacionada mientras se la ve rengueando y gritar de dolor.

En ese momento, el hombre da vuelta con la moto, la busca y a los gritos la obliga a subirla a la moto, sin esperar a que ella terminara de acomodarse, escapa a alta velocidad. Atacó a su novia por serle infiel: la joven está grave En medio del ataque los vecinos escucharon toda la secuencia, y si bien no salieron a socorrerla por miedo, llamaron al 911. Ahora, la Justicia analiza el caso e intenta identificar al hombre y la joven. Hasta el momento, según informaron los medios locales, los investigadores no brindaron información al respecto sobre el paradero del agresor y de la víctima.