La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales La Policía de la Ciudad detuvo, tras una intensa persecución, a dos motochorros colombianos indocumentados que protagonizaron robos en Colegiales y luego intentaron escapar circulando en contramano. Por + Seguir en







La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

Tras una persecución, la Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados que protagonizaron robos en Colegiales. El operativo se inició a partir de una alerta irradiada sobre dos delincuentes que habían cometido dos ilícitos a bordo de una moto blanca y negra, uno de ellos sin casco, en la zona de Elcano y Delgado.

Rápidamente, efectivos de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la fuga a gran velocidad, tomando incluso calles en contramano.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 9.35.02 AM Durante la huida, descartaron un celular y, al circular en contramano por la calle Acoyte, el conductor perdió el control al llegar a Luis Viale, en Villa Crespo, e impactó contra un móvil policial que participaba del operativo.

Tras caer al asfalto, ambos fueron reducidos y detenidos. Los sospechosos, de nacionalidad colombiana y sin documentación personal ni del rodado, quedaron a disposición judicial. En el operativo se secuestró la moto Rouser 200, dos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo.

Motochorros 2026-03-04 Como consecuencia de la persecución y el choque, el SAME asistió a un efectivo policial, quien fue derivado al Hospital Durán con diagnóstico de politraumatismos.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del Dr. Del Viso, ante la Secretaría N° 142 de la Dra. Assali, que dispuso actuaciones por robo, lesiones y daños.