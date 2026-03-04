4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

La Policía de la Ciudad detuvo, tras una intensa persecución, a dos motochorros colombianos indocumentados que protagonizaron robos en Colegiales y luego intentaron escapar circulando en contramano.

Por
La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

Tras una persecución, la Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados que protagonizaron robos en Colegiales. El operativo se inició a partir de una alerta irradiada sobre dos delincuentes que habían cometido dos ilícitos a bordo de una moto blanca y negra, uno de ellos sin casco, en la zona de Elcano y Delgado.

La abogada María Belén Russo Cornara será la nuevadefensa de la familia de Loan Peña
Te puede interesar:

La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

Rápidamente, efectivos de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la fuga a gran velocidad, tomando incluso calles en contramano.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 9.35.02 AM

Durante la huida, descartaron un celular y, al circular en contramano por la calle Acoyte, el conductor perdió el control al llegar a Luis Viale, en Villa Crespo, e impactó contra un móvil policial que participaba del operativo.

Tras caer al asfalto, ambos fueron reducidos y detenidos. Los sospechosos, de nacionalidad colombiana y sin documentación personal ni del rodado, quedaron a disposición judicial. En el operativo se secuestró la moto Rouser 200, dos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo.

Motochorros 2026-03-04

Como consecuencia de la persecución y el choque, el SAME asistió a un efectivo policial, quien fue derivado al Hospital Durán con diagnóstico de politraumatismos.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del Dr. Del Viso, ante la Secretaría N° 142 de la Dra. Assali, que dispuso actuaciones por robo, lesiones y daños.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Acusó a su novia de serle infiel y le disparó en la calle: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?"

Los sospechosos fueron filmados por las cámaras de seguridad.

Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo

El hecho se produjo en Berisso.

Tragedia en Berisso: una mujer de 86 años murió tras un incendio en su casa

Un comerciante persiguió en camioneta a dos ladrones tras el robo de su bicicleta y atropelló a uno.

Mendoza: un hombre persiguió a los ladrones de su bicicleta y mató a uno al atropellarlo con su camioneta

El joven de 17 años se encuentra en grave estado. 

Estremecedor: un adolescente llevó un arma a su escuela y se disparó frente a sus compañeros

play

Susto en Sarandí: se derrumbó el techo de una vivienda y un auto quedó aplastado

Rating Cero

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Demi Moore sorprendió con su giro estético en pasarela.

Demi Moore lo volvió a hacer: una impresionante transformación que sorprendió a sus 63 años

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Ya pasó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada. 

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

últimas noticias

El caso que pasó de un cuadro menor a ser una historia clínica grave.

Tenía mucho dolor de espalda, el diagnóstico fue erróneo y cuando fue al médico sorprendió a todos: qué era

Hace 6 minutos
Los rastros británicos, visibles en sus edificaciones y en la disposición urbana, explican gran parte de su singularidad.

Este pueblo parece Inglaterra pero está en Uruguay: cómo podés llegar y qué atractivos tiene

Hace 10 minutos
¿Cuáles son los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según la especiliista?

Los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según Esperanza Gracia

Hace 12 minutos
Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Hace 21 minutos
play
El Chacho Coudet es presentado como DT de River.

Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Comienza un lindo camino juntos"

Hace 25 minutos