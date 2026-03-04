Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: el calendario 2026 suma un descanso inesperado en la primera semana del mes. Se trata de un día libre en una ciudad bonaerense, con motivo de su aniversario fundacional.
La jornada conmemora el aniversario fundacional de una ciudad bonaerense y aplicará principalmente a la administración pública y establecimientos educativos del distrito.
El próximo feriado nacional será el 24 de marzo, fecha clave en el calendario argentino. Mientras tanto, para los habitantes de esta reconocida localidad ubicada a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires conocida por su laguna para la pesca deportiva y actividades recreativas, el 5 de marzo representa una pausa especial que combina historia local y descanso a mitad de semana.
La jornada no laborable impactará principalmente en el ámbito público del distrito. La administración municipal y las dependencias oficiales locales suspenderán su atención habitual, al igual que las escuelas, que no dictarán clases durante ese día. Algunos servicios descentralizados también podrían modificar sus horarios o interrumpir actividades.
La jornada no laborable conmemora la creación del cantón militar establecido el 5 de marzo de 1846, que dio origen al poblado conocido como Santa Rosa del Bragado. Con el paso del tiempo, la localidad se consolidó como cabecera del partido homónimo y se convirtió en un punto clave del interior de la provincia. En 2026 se cumplen 180 años de aquel hecho histórico que marcó el inicio formal de la ciudad.
Antes de su fundación formal, el territorio era parte de la frontera sur bonaerense. La zona estaba habitada por pueblos originarios de la pampa húmeda y era escenario de tensiones vinculadas al avance de estancieros y fuerzas provinciales.
A fines de 1845, el sargento mayor Eugenio del Busto recibió la orden de establecer una comandancia en el límite más allá del río Salado. Finalmente, el 5 de marzo de 1846 se instaló el cantón militar junto a la laguna Bragado Grande, dando inicio al asentamiento. Décadas más tarde, la llegada del Ferrocarril Oeste en 1877 impulsó el crecimiento económico y poblacional de la región.