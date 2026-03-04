Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: qué se celebra en 2026 y a quienes alcanza La jornada conmemora el aniversario fundacional de una ciudad bonaerense y aplicará principalmente a la administración pública y establecimientos educativos del distrito. Por + Seguir en







Decretan feriado para este jueves 5 de marzo para Bragado.

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: el calendario 2026 suma un descanso inesperado en la primera semana del mes. Se trata de un día libre en una ciudad bonaerense, con motivo de su aniversario fundacional.

El próximo feriado nacional será el 24 de marzo, fecha clave en el calendario argentino. Mientras tanto, para los habitantes de esta reconocida localidad ubicada a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires conocida por su laguna para la pesca deportiva y actividades recreativas, el 5 de marzo representa una pausa especial que combina historia local y descanso a mitad de semana.

La jornada no laborable impactará principalmente en el ámbito público del distrito. La administración municipal y las dependencias oficiales locales suspenderán su atención habitual, al igual que las escuelas, que no dictarán clases durante ese día. Algunos servicios descentralizados también podrían modificar sus horarios o interrumpir actividades.

De qué se trata el feriado del jueves 5 de marzo en 2026 La jornada no laborable conmemora la creación del cantón militar establecido el 5 de marzo de 1846, que dio origen al poblado conocido como Santa Rosa del Bragado. Con el paso del tiempo, la localidad se consolidó como cabecera del partido homónimo y se convirtió en un punto clave del interior de la provincia. En 2026 se cumplen 180 años de aquel hecho histórico que marcó el inicio formal de la ciudad.

Bragado La historia detrás del 5 de marzo para Bragado Antes de su fundación formal, el territorio era parte de la frontera sur bonaerense. La zona estaba habitada por pueblos originarios de la pampa húmeda y era escenario de tensiones vinculadas al avance de estancieros y fuerzas provinciales.

A fines de 1845, el sargento mayor Eugenio del Busto recibió la orden de establecer una comandancia en el límite más allá del río Salado. Finalmente, el 5 de marzo de 1846 se instaló el cantón militar junto a la laguna Bragado Grande, dando inicio al asentamiento. Décadas más tarde, la llegada del Ferrocarril Oeste en 1877 impulsó el crecimiento económico y poblacional de la región. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos 23 de marzo

10 de julio

7 de diciembre