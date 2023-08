Proponen construir un Hospital Público de Animales en la ciudad de Buenos Aires

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Chiesa (@juanchiesaok)

"En la Ciudad de Bs As hay entre 800 mil y un millón de perros y gatos (con y sin dueño). Esto significa que existe una mascota cada tres vecinos. Sin embargo hay barrios, como Lugano o Villa Soldati, donde la proporción crece a siete animales por habitante. El gobierno local tiene un departamento de Sanidad y Protección Animal que tiene como objetivo frenar la reproducción para luego, progresivamente llegar a una situación de equilibrio sostenible. Es un error, sin bien la castración es decisión de cada familia, la Ciudad debe fomentar otro tipo de ideas y de proyectos para que el cuidado de animales crezca, para que el maltrato animal desaparezca y el abandono de mascotas no suceda más", explicó Chiesa.

"Por eso, la creación de un hospital público de animales es necesaria", afirmó.

Su ubicación será en la zona sur de la Ciudad, "donde hay una prevalencia a espacios amplios y de fácil acceso vehicular y donde no hay tanta escasez de residencia".

El candidato a jefe de Gobierno agregó que "la ayuda y el compromiso ciudadano y de las asociaciones protectoras de animales es clave para poner en marcha estás campañas ya que serán los mismos vecinos y organizaciones quienes acerquen a las mascotas a los centros de salud para que reciban el tratamiento correspondiente. Una vez tratado el animal, el mismo volverá al sitio en el que fue encontrado, sanitariamente apto y sin riesgo de reproducción".

"En la mayoría de los casos, los animales abandonados reciben cuidados comunitarios. La comunidad en general siente aprecio por los animales, sin embargo, no se comprometen de manera particular con ellos, ya que dicho compromiso puede implicar gastos de vacunación, tratamiento contra parásitos y esterilización quirúrgica. Para ello, el gobierno de la Ciudad de Bs As debe estar a la vanguarda y de darle cuidado, atención y facilidad a nuestras mascotas que, para muchos, son de la familia", concluyó.