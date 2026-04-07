7 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de abril

El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en un comienzo de mes marcado por la calma cambiaria.

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El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026.

Banco Central de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.
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La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial. Esta inyección constante de moneda extranjera elimina tensiones sobre las distintas cotizaciones libres.

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumula una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial y un comienzo de mes con estabilidad.

El dólar oficial y un comienzo de mes con estabilidad.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.393.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.484 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.428,25.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.417.

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