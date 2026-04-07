Cómo es el descuento en carnicerías y supermercados que tiene Cuenta DNI en abril 2026 La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, llega con una batería de beneficios y descuentos para compras durante todo abril de 2026. Por + Seguir en







Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia

Cuenta DNI se consolida en abril de 2026 como una herramienta clave para ahorrar frente a la inflación.

Ofrece 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, con tope de $5.000 semanal.

Mantiene beneficios destacados como 35% en carnicerías los sábados, 40% en ferias y 20% a 25% en supermercados.

También incluye reintegros en transporte (100% con NFC), descuentos en universidades y beneficios especiales para mayores y jóvenes. En abril de 2026, las promociones bancarias y las billeteras virtuales se consolidan como herramientas clave para quienes buscan optimizar su presupuesto. En un contexto donde cada gasto tiene impacto, aprovechar los beneficios digitales permite estirar los ingresos y reducir el peso del consumo diario. En particular, los descuentos disponibles a través de Cuenta DNI representan una oportunidad concreta de ahorro frente a la suba de precios.

Desde el Banco Provincia destacan que la aplicación se convirtió en una de las soluciones financieras más utilizadas, con fuerte presencia tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad. Su crecimiento se explica por la facilidad de uso y por la efectividad de los reintegros, lo que la posiciona como una de las opciones preferidas para realizar compras cotidianas de forma más eficiente.

cuenta dni Cuenta DNI Durante abril, la plataforma renovó su esquema de beneficios con el objetivo de aliviar el gasto semanal de los hogares. Las promociones abarcan distintos rubros, como carnicerías, comercios de cercanía y supermercados, lo que permite a los usuarios organizar sus compras y acceder a descuentos en productos esenciales. Esta variedad facilita una planificación más inteligente del consumo y genera un ahorro real en la economía familiar.

Así quedó el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026 Para quienes realizan sus compras diarias durante la semana, Cuenta DNI ofrece un beneficio constante de lunes a viernes en comercios de cercanía. Esta promoción incluye rubros esenciales como carnicerías, granjas y pescaderías, permitiendo a los usuarios acceder a un 20% de descuento en sus consumos habituales. Es una herramienta clave para aliviar el costo de la canasta alimentaria básica en locales del barrio.

En términos de ahorro mensual, este beneficio cuenta con un tope de reintegro de $5.000 por semana, el cual se alcanza realizando consumos totales por un valor de $25.000. Al renovarse semanalmente, los clientes del Banco Provincia pueden planificar sus gastos de lunes a viernes para maximizar la devolución, logrando un impacto positivo y recurrente en su presupuesto familiar frente a la inflación.

Cuenta DNI Redes sociales Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, granjas y pescaderías Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de cercanía (rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, mercados y eventos Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.