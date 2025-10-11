Pronóstico del tiempo en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias este sábado 11 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un cambio drástico del tiempo con pronóstico de lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, que llegarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El pronóstico anticipó precipitaciones y tormentas para todo el fin de semana, con un posterior descenso de la temperatura.
Este clima comenzará a notarse desde la noche del sábado, especialmente en el sur bonaerense, donde podrían registrarse las primeras tormentas fuertes. Estará acompañado de un marcado descenso de temperatura y ráfagas de viento.
El fenómeno se extenderá luego hacia el AMBA, con un rango horario probable entre las 20 y las 22 horas, según distintos meteorólogos.
De acuerdo a Meteorored, las precipitaciones podrían mantenerse durante la madrugada del domingo, de forma aislada. También anticiparon la presencia de un frente frío y el descenso de varios grados de temperatura como consecuencia.
El domingo 12 de Octubre se anticipó una jornada también inestable, con lluvias intermitentes, ráfagas del sector oeste de hasta 60 km/h y una temperatura máxima que rondará los 19 grados, mientras que la mínima podría bajar a los 15.
Detallaron que las zonas más afectadas serán Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Claromecó, donde la lluvia podría superar los 70 milímetros a lo largo del fin de semana.