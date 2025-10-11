Pronóstico del tiempo en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias este sábado 11 de octubre

El pronóstico anticipó precipitaciones y tormentas para todo el fin de semana, con un posterior descenso de la temperatura.

El SMN anticipó condiciones de tiempo inestable para el fin de semana en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un cambio drástico del tiempo con pronóstico de lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, que llegarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Este clima comenzará a notarse desde la noche del sábado , especialmente en el sur bonaerense , donde podrían registrarse las primeras tormentas fuertes. Estará acompañado de un marcado descenso de temperatura y ráfagas de viento.

El fenómeno se extenderá luego hacia el AMBA , con un rango horario probable entre las 20 y las 22 horas , según distintos meteorólogos.

De acuerdo a Meteorored, las precipitaciones podrían mantenerse durante la madrugada del domingo , de forma aislada. También anticiparon la presencia de un frente frío y el descenso de varios grados de temperatura como consecuencia.

SAB 16:45h |⚠Algunas tormentas intensas ya se desplazan sobre el centro y norte de la provicia de Bs As. Son de corta duración y pueden estar acompañadas de granizo de tamaños variados y fuertes lluvias. Seguí los avisos a corto plazo en https://t.co/bqYO9zXQjn pic.twitter.com/o37OGqtaf9

¿Qué clima tendrá el domingo 12 de Octubre?

El domingo 12 de Octubre se anticipó una jornada también inestable, con lluvias intermitentes, ráfagas del sector oeste de hasta 60 km/h y una temperatura máxima que rondará los 19 grados, mientras que la mínima podría bajar a los 15.

Detallaron que las zonas más afectadas serán Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Claromecó, donde la lluvia podría superar los 70 milímetros a lo largo del fin de semana.