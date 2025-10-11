Brutal pelea entre chicas a la salida de un boliche: "Pensé que la perdía para siempre", afirmó la mamá de una de las víctimas

Una chica terminó internada en La Plata después de una brutal pelea a la salida de un boliche en el centro de la capital de la Provincia de Buenos Aires. Los videos circularon en redes sociales y la mamá de una de las víctimas aseguró: "Pensé que la perdía".
El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, en la previa del feriado en la zona de 49 entre 6 y 7, mientras la menor fue trasladada a un sanatorio local. Todavía no hay detenidos.
"Me desperté con la noticia de una de sus amigas que dijo 'nos mataron a palos, está durmiéndose no se puede mantener despierta", eran las 5 de la mañana, fue al lugar y se llevó a las dos chicas a una institución de salud.
En La Voz de la Calle, en C5N, con la conducción de Adrián Salonia y Lucila Entin, la mamá de una de las jóvenes dio su versión sobre lo que el dijo la menor: "Al lado de ella se empezaron a pelear unas chicas y en un momento uno la acusó de pegarla a... ella dijo 'no tengo nada que ver' y le empezaron a pegar igual".
La mujer contó que ahí se sumaron otras 5 mujeres que empezaron a pegarle y que cuando la seguridad intervino ya había pasado la agresión. "La dejaron adentro un rato y la sacaron. Ella estaba mareada. Ahí la fueron a buscar otra vez y le empezaron a pegar otra vez".
"Todo se descontroló y ahí le empezaron a pagar patadas en el piso, tal como se ve en un video. Inconscientemente se va para otro lado y ahí es cuando quedó inconsciente".
La madre aseguró que siempre hablan del tema, de los robos, de la violencia en la calle, y que siempre le dijo "no te dejes pegar", a la vez aclaró que siempre remarcó que "no participe de este tipo de hechos. Salvo que tenga que defenderse", concluyó.