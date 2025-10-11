11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Brutal pelea entre chicas a la salida de un boliche: "Pensé que la perdía para siempre", afirmó la mamá de una de las víctimas

Silvana contó que su hija y una amiga se pelearon adentro del local y que a la salida las volvieron a buscar. Su hija quedó internada por los golpes a patadas en las costillas y la cabeza.

Por

La mamá de una de las víctimas contó que su hija trató de defenderse pero la atacaron en manada.

C5N

Una chica terminó internada en La Plata después de una brutal pelea a la salida de un boliche en el centro de la capital de la Provincia de Buenos Aires. Los videos circularon en redes sociales y la mamá de una de las víctimas aseguró: "Pensé que la perdía".

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 
Te puede interesar:

Mapa de la ciclogénesis: cómo avanzarán las lluvias y tormentas en Buenos Aires y el resto del país

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, en la previa del feriado en la zona de 49 entre 6 y 7, mientras la menor fue trasladada a un sanatorio local. Todavía no hay detenidos.

"Me desperté con la noticia de una de sus amigas que dijo 'nos mataron a palos, está durmiéndose no se puede mantener despierta", eran las 5 de la mañana, fue al lugar y se llevó a las dos chicas a una institución de salud.

En La Voz de la Calle, en C5N, con la conducción de Adrián Salonia y Lucila Entin, la mamá de una de las jóvenes dio su versión sobre lo que el dijo la menor: "Al lado de ella se empezaron a pelear unas chicas y en un momento uno la acusó de pegarla a... ella dijo 'no tengo nada que ver' y le empezaron a pegar igual".

La mujer contó que ahí se sumaron otras 5 mujeres que empezaron a pegarle y que cuando la seguridad intervino ya había pasado la agresión. "La dejaron adentro un rato y la sacaron. Ella estaba mareada. Ahí la fueron a buscar otra vez y le empezaron a pegar otra vez".

"Todo se descontroló y ahí le empezaron a pagar patadas en el piso, tal como se ve en un video. Inconscientemente se va para otro lado y ahí es cuando quedó inconsciente".

La madre aseguró que siempre hablan del tema, de los robos, de la violencia en la calle, y que siempre le dijo "no te dejes pegar", a la vez aclaró que siempre remarcó que "no participe de este tipo de hechos. Salvo que tenga que defenderse", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

El cantautor cubano y la jefa comunal en el centro cultural del barrio San Norberto.

Mariel Fernández recibió a Silvio Rodríguez en Moreno

Las medidas afectarán principalmente al sector público provincial y sucursales bancarias oficiales.

Estos son todos los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en octubre 2025

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.

Investigan un doble femicidio en Bahía Blanca: madre e hija fueron encontradas calcinadas en su casa

play

La maniobra que analiza LLA para que Santilli encabece la lista en la Provincia

Reichardt, de modelo y actriz a candidata a diputada de La Libertad Avanza.

Karen Reichardt, de modelo y actriz a principal candidata a diputada de LLA en una elección clave en la Provincia

Rating Cero

Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.
play

Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.
play

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

La actriz estadounidense Diane Keaton.
play

La actriz Diane Keaton, ícono del cine, falleció a los 79 años

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
play

Está en Netflix, es una serie súper corta y te mantiene atrapado cada segundo

Netflix busca revolucionar el género de las docuseries, mezclando realidad y ficción.
play

Está en Netflix y es una de las producciones más aterradoras del último tiempo

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

La serie canadiense que es furor en Netflix: tiene 8 capítulos y es espectacular

últimas noticias

play
La estrella de Hollywood murió a los 79 años en California, Estados Unidos.

De Annie Hall a El Padrino: 10 películas para recordar a Diane Keaton

Hace 7 minutos
Decenas de miles de personas se hicieron presentes en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv.

C5N en Tel Aviv: un multitudinario acto en la Plaza de los Secuestrados celebró el alto el fuego en Gaza

Hace 17 minutos
play
Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.

Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Hace 31 minutos
play

Brutal pelea entre chicas a la salida de un boliche: "Pensé que la perdía para siempre", afirmó la mamá de una de las víctimas

Hace 1 hora
play
Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

Hace 1 hora