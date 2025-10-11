Brutal pelea entre chicas a la salida de un boliche: "Pensé que la perdía para siempre", afirmó la mamá de una de las víctimas Silvana contó que su hija y una amiga se pelearon adentro del local y que a la salida las volvieron a buscar. Su hija quedó internada por los golpes a patadas en las costillas y la cabeza. Por







La mamá de una de las víctimas contó que su hija trató de defenderse pero la atacaron en manada. C5N

Una chica terminó internada en La Plata después de una brutal pelea a la salida de un boliche en el centro de la capital de la Provincia de Buenos Aires. Los videos circularon en redes sociales y la mamá de una de las víctimas aseguró: "Pensé que la perdía".

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, en la previa del feriado en la zona de 49 entre 6 y 7, mientras la menor fue trasladada a un sanatorio local. Todavía no hay detenidos.

"Me desperté con la noticia de una de sus amigas que dijo 'nos mataron a palos, está durmiéndose no se puede mantener despierta", eran las 5 de la mañana, fue al lugar y se llevó a las dos chicas a una institución de salud.

En La Voz de la Calle, en C5N, con la conducción de Adrián Salonia y Lucila Entin, la mamá de una de las jóvenes dio su versión sobre lo que el dijo la menor: "Al lado de ella se empezaron a pelear unas chicas y en un momento uno la acusó de pegarla a... ella dijo 'no tengo nada que ver' y le empezaron a pegar igual".

La mujer contó que ahí se sumaron otras 5 mujeres que empezaron a pegarle y que cuando la seguridad intervino ya había pasado la agresión. "La dejaron adentro un rato y la sacaron. Ella estaba mareada. Ahí la fueron a buscar otra vez y le empezaron a pegar otra vez".