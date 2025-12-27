Villa Lugano: la autopsia confirmó que la víctima recibió disparos en tórax y abdomen Juan Gabriel González, de 45 años, sufrió "lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple" durante los disturbios sucedidos en Navidad. Hay siete efectivos de la Policía involucrados en el hecho. Por + Seguir en







Vecinos de Villa Lugano marcharon este viernes para reclamar justicia por Juan Gabriel González.

La autopsia realizada a Juan Gabriel González, el hombre de 45 años que murió el jueves pasado tras un enfrentamiento a golpes de puño y patadas con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, reveló que perdió la vida tras recibir heridas producidas por un disparo de munición múltiple, aquellos que se utilizan en las escopetas que lanzan varios perdigones a la vez.

“Lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en el tórax y abdomen, con hemorragia interna y externa”, asegura la autopsia realizada a González, cuyos resultados preliminares ya fueron enviados a las autoridades judiciales durante el mediodía de este sábado.

El hecho se produjo el jueves 25 cuando, a las 16 horas, un grupo de vecinos hizo un llamado a la Policía por disturbios que se habían generado en la intersección de las calles Chilavert y Araujo, en el barrio 20 de Villa Lugano. Según la información oficial, González había intentado ingresar al pasillo donde se encuentra su casa, pero uno de los efectivos le impidió el paso. Esta situación derivó en una intensa discusión que terminó en una pelea con golpes de puño, patadas y bastonazos.

El momento de la gresca fue filmado por varios vecinos que se encontraban presentes en el lugar. A partir de las imágenes, se pudo observar que González se encontraba sin remera y descalzo, mientras se enfrentaba contra un grupo de cinco policías. Luego, se observa que un sexto efectivo se baja de una camioneta de las fuerzas de seguridad, desenfunda una escopeta y le dispara a quemarropa.

juan gabriel gonzalez 27-12-25 Juan Gabriel González tenía 45 años y murió este jueves de Navidad al recibir un disparo de escopeta por parte de un Policía de la Ciudad de Buenos Aires. González fue trasladado al Hospital Piñero, donde finalmente murió por las heridas causadas por el disparo de la escopeta, según confirmó la autopsia este sábado. Además, su esposa también resultó herida durante los disturbios y tuvo que ser internada.