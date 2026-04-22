Por qué poner papel aluminio atrás del router es un truco indispensable Un recurso simple puede ayudar a mejorar la cobertura en espacios puntuales. Su efectividad depende del entorno y la ubicación del equipo. Por + Seguir en







Las fallas en la conexión suelen estar relacionadas con la ubicación del módem, obstáculos físicos o la distribución del espacio. Computer Hoy

Un truco casero permite mejorar la distribución de la señal de internet dentro del hogar sin necesidad de cambiar equipos.

El papel aluminio actúa como reflector y ayuda a dirigir la conexión hacia zonas específicas.

Puede ser útil en ambientes donde la cobertura es débil o el router está mal ubicado.

Su implementación es sencilla, aunque su impacto es limitado y depende de las condiciones del espacio. El uso de papel aluminio detrás del router se volvió una recomendación frecuente para quienes buscan optimizar la señal de Wi-Fi en casa. Se trata de una solución simple que busca mejorar la cobertura en determinados sectores sin necesitar de dispositivos adicionales.

Las fallas en la conexión suelen estar relacionadas con la ubicación del módem, obstáculos físicos o la distribución del espacio. En ese contexto, pequeños ajustes pueden ayudar a direccionar mejor la señal y reducir las zonas con baja intensidad. Este método se basa en principios básicos del comportamiento de las ondas y ofrece una alternativa accesible para quienes necesitan reforzar la conectividad en puntos específicos del hogar.

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Cómo es el truco del papel aluminio atrás del router Colocar una lámina de papel aluminio detrás del router permite redirigir la señal hacia adelante, evitando que se disperse hacia paredes u otras áreas donde no se utiliza. Al actuar como superficie reflectante, contribuye a concentrar la cobertura en los espacios donde más se necesita conexión.

Este recurso resulta especialmente útil cuando el dispositivo está ubicado cerca de una pared o en un extremo de la vivienda. En esos casos, el aluminio ayuda a “empujar” la señal hacia el interior del hogar, mejorando la recepción en ambientes más alejados.