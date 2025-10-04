4 de octubre de 2025 Inicio
Por qué no hay que pisar las cucarachas: nadie puede creerlo

Soportan golpes extremos y liberan bacterias peligrosas al ser aplastadas. La fumigación es la opción más segura.

Son insectos considerados carroñeros antihigiénicos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se acercan los últimos meses del año y con eso llega el calor y la aparición de insectos que generan rechazo, entre estos las cucarachas. Estos suelen tener presencia en calles, patios y en viviendas y despiertan la reacción instintiva de aplastarlas. Sin embargo, los especialistas advierten que pisarlas no es una buena idea.

El motivo está relacionado tanto con su sorprendente resistencia física como con los riesgos para la salud que implica eliminarlas de esa manera. Las cucarachas pueden sobrevivir a lesiones extremas, aguantar meses sin alimento e incluso aparentar estar muertas para escapar. Su estructura corporal es tan dura y flexible que muchas veces un golpe o pisotón no alcanza.

Pero más allá de lo difícil que resulta eliminarlas por fuerza bruta, existe un problema mayor: al ser insectos considerados carroñeros antihigiénicos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al aplastarlos se liberan bacterias peligrosas en el ambiente. Esta situación puede favorecer la propagación de enfermedades y desencadenar problemas respiratorios o digestivos.

Por esto, no hay que pisar las cucarachas

Estos insectos son capaces de soportar hasta 900 veces su propio peso gracias a un exoesqueleto extremadamente resistente y flexible. Esa estructura no solo las protege, sino que también les permite redirigir la energía hacia las patas y escapar con rapidez. Por eso, aplastarlas con un objeto o pisarlas sin suficiente fuerza rara vez garantiza que mueran.

Su capacidad de resistencia incluye sobrevivir a heridas graves y pasar meses sin comer, lo que las convierte en una de las plagas más persistentes. Incluso pueden quedarse inmóviles simulando estar muertas y reanudar su actividad poco después, lo que hace más difícil controlarlas de manera casera.

Existen diversas explicaciones sobre los sueños. Aunque no lo creas, soñar con insectos es uno de los más comunes.

La OMS recomienda no aplastarlas debido a que al hacerlo pueden esparcir bacterias como salmonella, estafilococos o estreptococos. Estos microorganismos están asociados a problemas de salud intestinal como diarrea, cólera, disentería o fiebre tifoidea, además de agravar cuadros de alergia y asma si son inhalados.

Por estas razones, los expertos en plagas insisten en que la fumigación y los métodos de control especializados son las alternativas más seguras y efectivas para erradicar cucarachas y prevenir complicaciones sanitarias.

