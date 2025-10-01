Por qué nunca hay que estacionar el auto con el volante girado: nadie lo sabe

Cual es el problema de dejar el volante girado luego de estacionar. Freepik

En el caso de muchas personas, el auto resulta fundamental para su traslado en el día a día, por lo que lo cuidan como si fuese oro. Sin embargo, un mecánico reveló una práctica poco conocida que, si bien parece inofensiva, puede provocar un daño irreparable en varias partes de un vehículo.

Esto ocurre al momento de estacionar, instancia que requiere de la técnica de cualquier conductor. A través de su cuenta de TikTok @talleresebenezer, este especialista reveló que nunca hay que dejar el coche estacionado con el volante completamente girado hacia uno de los lados.

Al girar el volante al máximo, no solo las ruedas cambian de posición, sino que también lo hacen otros elementos del sistema de dirección y suspensión. De esa forma, se puede provocar una tensión constante que puede afectar al funcionamiento normal del vehículo, especialmente si el auto permanece estacionado durante largos periodos de tiempo.

Por qué no hay que estacionar el auto con el volante girado Esto ocurre en componentes como las rótulas, los sinemblocks o los amortiguadores. Al adoptar posturas forzadas, se altera la geometría normal de estos elementos. En terrenos inclinados, como una cuesta abajo, esta situación se agrava, ya que el peso del coche se concentra aún más sobre áreas concretas del sistema de suspensión. De esta forma, se puede provocar un desgaste irregular o anticipado de ciertas piezas.