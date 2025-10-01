1 de octubre de 2025 Inicio
Por qué nunca hay que estacionar el auto con el volante girado: nadie lo sabe

Un mecánico explicó que dejar el volante de esta forma puede impactar negativamente en algunas partes del vehículo.

Por
Cual es el problema de dejar el volante girado luego de estacionar.

En el caso de muchas personas, el auto resulta fundamental para su traslado en el día a día, por lo que lo cuidan como si fuese oro. Sin embargo, un mecánico reveló una práctica poco conocida que, si bien parece inofensiva, puede provocar un daño irreparable en varias partes de un vehículo.

Esto ocurre al momento de estacionar, instancia que requiere de la técnica de cualquier conductor. A través de su cuenta de TikTok @talleresebenezer, este especialista reveló que nunca hay que dejar el coche estacionado con el volante completamente girado hacia uno de los lados.

Al girar el volante al máximo, no solo las ruedas cambian de posición, sino que también lo hacen otros elementos del sistema de dirección y suspensión. De esa forma, se puede provocar una tensión constante que puede afectar al funcionamiento normal del vehículo, especialmente si el auto permanece estacionado durante largos periodos de tiempo.

Por qué no hay que estacionar el auto con el volante girado

Esto ocurre en componentes como las rótulas, los sinemblocks o los amortiguadores. Al adoptar posturas forzadas, se altera la geometría normal de estos elementos. En terrenos inclinados, como una cuesta abajo, esta situación se agrava, ya que el peso del coche se concentra aún más sobre áreas concretas del sistema de suspensión. De esta forma, se puede provocar un desgaste irregular o anticipado de ciertas piezas.

El mecánico aclaró que estacionar con las ruedas giradas no supone un problema inmediato si se hace por un corto periodo de tiempo, más sí en caso de que esté parado por semanas o meses. En tal caso, lo más recomendable es estacionarlo en una superficie llana y con las ruedas completamente rectas. Esto evita que las tensiones alteren la posición natural de descanso de los componentes de la suspensión y dirección, y distribuye el peso del vehículo de manera más uniforme.

De todas formas, también menciona otro fenómeno, conocido como flat spot, en el cual, incluso dejando el coche con las ruedas rectas durante un largo periodo, los neumáticos pueden aplanarse por el peso constante.

Movilización y corte en Puente Pueyrredón: gran operativo de las fuerzas de seguridad

