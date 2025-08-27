27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué no debés imprimir nunca el ticket del cajero automático después de retirar dinero

Los expertos advierten sobre la información sensible que pueden exponer los comprobantes de operaciones en las entidades financieras.

Por
Qué hay que hacer con los comprobantes del banco.

Qué hay que hacer con los comprobantes del banco.

GOOGLE

Al realizar una operación bancaria, es muy común entre los usuarios la práctica de imprimir el ticket del cajero automático. Este comprobante detalla información clave sobre las transacciones realizadas, como el saldo restante en la cuenta y los datos vinculados a la tarjeta utilizada. Pero esta acción puede poner en riesgo nuestra seguridad financiera, a pesar de parecer algo normal.

Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.
Te puede interesar:

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Los bancos resaltan la importancia de cuidar la seguridad financiera, y para eso hay que seguir una serie de hábitos para evitar estafas, robos de identidad o fraudes. En el marco de la era digital, las entidades financieras no están exentas de los problemas que ofrecen las nuevas tecnologías.

cajero automático

Por qué no hay que imprimir el ticket del cajero automático tras retirar dinero

Cuando los cajeros automáticos ofrecen la opción de imprimir el ticket, las personas suelen quedarse con ellos y luego los tiran en el tacho de basura. Esto permite a estafadores o personas malintencionadas acceder a esta información confidencial para cometer fraudes o robos de identidad.

Incluso conservar los comprobantes sin las debidas precauciones puede representar una amenaza si estos documentos caen en manos equivocadas. En este sentido, las recomendaciones por partes de los bancos incluyen no imprimir el ticket, almacenar digitalmente los comprobantes disponibles en home banking y revisar periódicamente las transacciones para identificar movimientos sospechosos.

Otra alternativa segura es la activación de alertas de consumo en las cuentas bancarias, que permiten a los usuarios identificar rápidamente cualquier movimiento irregular y actuar de forma inmediata. Asimismo, memorizar las claves de acceso puede ser otra solución para evitar tener datos en un papel.

La digitalidad cambió las reglas del juego en cuanto a la cultura de la seguridad bancaria. Por eso, los usuarios deben cambiar sus hábitos y optar por métodos digitales para evitar que todo quede registrado físicamente, y en caso de tener alguno, destruirlos antes de desecharlos para que la información sea ilegible.

Noticias relacionadas

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Qué conductores pueden obtener 50% de descuento en la VTV de Buenos Aires durante septiembre 2025

Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

play

El drama de las personas que reclaman por las pensiones de discapacidad: "Somos invisibles"

play

Radio 10 realizó un taller en el centro cultural educativo y comedor "Abuela Elvira"

Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original. 

Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original

Estos consejos te ayudarán a no perder tiempo ni dinero.

Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas

Rating Cero

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.
play

Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

últimas noticias

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el Gordo Dan reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el "Gordo Dan" reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Hace 11 minutos
Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Hace 14 minutos
La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

Hace 25 minutos
El 47% de los consultados cree que la evolución del mercado laboral será regular.

Reducción de costos: el 66% de las empresas despidió trabajadores en lo que va del año

Hace 30 minutos
La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Hace 31 minutos