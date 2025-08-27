Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas El evento se extiende toda la última semana de agosto con descuentos, promociones y ofertas exclusivas para viajar por Argentina y el exterior. Cómo aprovecharlo y qué precauciones hay que tener en cuenta. Por







Estos consejos te ayudarán a no perder tiempo ni dinero. Freepik

El Travel Sale 2025, uno de los eventos de e-commerce más importantes del sector turístico argentino, comenzó este lunes 25 de agosto y se extenderá hasta el domingo 31 con la participación de más de 140 agencias de viaje que ofrecen descuentos y promociones para viajar por todo el país.

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), esta edición trae rebajas de hasta el 50% en paquetes turísticos, cuotas con y sin interés, precios congelados, beneficios adicionales y promociones especiales como 2x1 o segundo pasajero al 50% de descuento.

El evento es respaldado por los organismos turísticos de varias provincias del país y de empresas como Aerolíneas Argentinas, que se sumará con ofertas exclusivas. En medio de tantas promociones, es fácil perderse tratando de aprovechar el mejor precio, así que los organizadores del Travel Sale 2025 difundieron recomendaciones de seguridad para evitar las estafas.

Travel Sale Recomendaciones para no caer en estafas en el Travel Sale 2025 Para poder aprovechar todas las ofertas y promociones del Travel Sale 2025 sin caer en engaños o estafas, estos son los tips a tener en cuenta: