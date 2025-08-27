27 de agosto de 2025 Inicio
Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas

El evento se extiende toda la última semana de agosto con descuentos, promociones y ofertas exclusivas para viajar por Argentina y el exterior. Cómo aprovecharlo y qué precauciones hay que tener en cuenta.

Estos consejos te ayudarán a no perder tiempo ni dinero.

El Travel Sale 2025, uno de los eventos de e-commerce más importantes del sector turístico argentino, comenzó este lunes 25 de agosto y se extenderá hasta el domingo 31 con la participación de más de 140 agencias de viaje que ofrecen descuentos y promociones para viajar por todo el país.

Aumentan los colegios privados en el AMBA
Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), esta edición trae rebajas de hasta el 50% en paquetes turísticos, cuotas con y sin interés, precios congelados, beneficios adicionales y promociones especiales como 2x1 o segundo pasajero al 50% de descuento.

El evento es respaldado por los organismos turísticos de varias provincias del país y de empresas como Aerolíneas Argentinas, que se sumará con ofertas exclusivas. En medio de tantas promociones, es fácil perderse tratando de aprovechar el mejor precio, así que los organizadores del Travel Sale 2025 difundieron recomendaciones de seguridad para evitar las estafas.

Travel Sale

Recomendaciones para no caer en estafas en el Travel Sale 2025

Para poder aprovechar todas las ofertas y promociones del Travel Sale 2025 sin caer en engaños o estafas, estos son los tips a tener en cuenta:

  1. Ingresar siempre a través del sitio oficial del Travel Sale o de las agencias habilitadas. Verificar que la dirección empiece con https:// y tenga el candado de seguridad.
  2. Confirmar que la empresa figure en el registro oficial de agencias habilitadas por la Secretaría de Turismo y que datos de contacto reales, como teléfono, dirección y CUIT.
  3. No acceder a enlaces sospechosos o promociones que lleguen por mail, redes sociales o WhatsApp sin comprobar la procedencia.
  4. Antes de pagar, revisá las condiciones de compra: chequeá qué incluye el servicio, cuáles son las políticas de cancelación y qué impuestos o recargos adicionales pueden aplicarse.
  5. Usá medios de pago seguros, es decir, tarjetas de crédito o débito en plataformas reconocidas. No hagas transferencias directas a cuentas personales porque se dificulta cualquier reclamo posterior.
  6. Guardá capturas de pantalla de la compra, el mail de confirmación y la factura electrónica, ya que serán fundamentales ante eventuales reclamos.

